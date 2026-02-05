【高精度産業翻訳AI「T-4OO」アップデートのお知らせ】高精度翻訳の「新デザイン」UIをリニューアル

株式会社ロゼッタ

株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※のAI翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、2026年1月、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」において、高精度翻訳（旧生成AI翻訳）機能の「新デザイン」UIをリニューアルしたことをお知らせします。

本アップデートでは、情報量を整理した直感的な画面設計に刷新するとともに「T-4OO」の強みであるリファレンス設定の視認性及び操作性が大幅に向上しました。

※ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測）

専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」：https://www.rozetta.jp/t4oo/

無料トライアルのお問い合わせはこちら：https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html

■ 高精度翻訳（旧生成AI翻訳）の「新デザイン」UIをリニューアル

今回のUIリニューアルでは、高精度翻訳（旧生成AI翻訳）の翻訳トップ画面を中心に画面構成を見直し、操作すべき箇所が直感的に分かるレイアウトへ改善しました。昨年リニューアルした従来型翻訳と同様の画面構成とすることで、「T-4OO」全体としてのデザイン統一感と操作性が向上しています。

翻訳業務に不慣れなユーザーでも迷わず操作できる設計とし、日常的な翻訳作業における使いやすさと視認性を重視しております。

■ 各種リファレンス設定の視認性を向上

今回の新デザインUIでは、専門分野、対訳、用語集、訳文スタイルなどの各種リファレンス設定の視認性も大きく向上しています。

これらを適切に設定することで、専門文書における翻訳精度をさらに高めることが可能です。

■ 「T-4OO」開発責任者 篠田 篤典（しのだ あつのり）コメント：

「今回のUIアップデートでは、「T-4OO」を初めて使う方から日常的に業務で活用されている方まで、誰もが迷わず翻訳作業に集中できることを重視しました。

特に、リファレンス設定のUIが大幅に分かりやすくなり、「T-4OO」の特長が伝わりやすくなったと確信しています。この機能を皆さまにより多くお使いいただき、作業工数の削減に貢献できれば幸いです。

今後もユーザーの皆さまの声を反映しながら、翻訳品質だけでなく、業務全体の生産性向上に貢献するプロダクトへ進化させていきます」

■ 今後について

ロゼッタは、ユーザーの皆さまからの声をもとに、「T-4OO」の使い勝手と生産性の向上を継続的に進めてまいります。

「この画面にこの機能がほしい」「ここをもっと使いやすくしてほしい」といったご要望がございましたら、ぜひお寄せください。

【T-4OO（ティーフォーオーオー）について】

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AI翻訳による訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIです。従来の産業翻訳・専門翻訳と異なり、ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する生成AI翻訳が好評をいただいています。

サービス紹介：https://www.rozetta.jp/t4oo/

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営