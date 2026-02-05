アパホテル〈群馬太田駅北〉　本日披露式典開催

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして1,042ホテル141,563室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 代表取締役社長：元谷 芙美子）は、ひと・コミュニケーションズ株式会社（本社：群馬県前橋市三河町1丁目8番3号 代表取締役社長：小池 常雄）とフランチャイズ契約を締結し、群馬県太田市にアパホテル〈群馬太田駅北〉（全127室）を2026年1月26日に開業し、本日開業披露式典を執り行った。

アパホテル〈群馬太田駅北〉HP：https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/gunma/gunma-ota-ekikita/

記者発表テープカット

記者発表において、アパホテル株式会社 代表取締役社長の元谷芙美子は、「本日、フランチャイズホテルとして群馬県太田市の地に、アパホテルが開業したことを非常に嬉しく思う。企業が更に30年、50年と成長していく過程の中で、アパグループは2022年4月に事業継承を図り、ひと・コミュニケーションズ株式会社様も同じく2021年5月から現社長へ継承を行われた。同社が掲げられている関東圏を中心とした10棟1,800室のアパホテルのメガフランチャイジー構想を達成されることに期待する。」と述べた。

アパホテル〈群馬太田駅北〉は、東武伊勢崎線「太田駅」北口から徒歩10分の立地で、北関東自動車道「太田桐生I.C.」から15分と車のアクセスも良い。太田市は北関東屈指の「ものづくり産業都市」で、自動車関連産業が最大の特徴であると共に、観光・スポーツにも力を入れており、イベント関連の宿泊によるレジャー需要に期待する。

開業にあたり、アパホテルが掲げる「新都市型ホテル」仕様の改装を実施、全客室に50型液晶テレビ、照明スイッチ類(おやすみスイッチ、コンセント、USBポート（type-A,C対応）、HDMI端子)を集約した枕元集中コントローラー、テレビ画面上に館内案内を表示したアパデジタルインフォメーション、BBCワールドニュースの無料放映、VOD（ビデオ・オン・デマンド）、Wi-Fi無料接続（全客室及びロビー）を導入し、顧客満足度向上に繋げていく。

ひと・コミュニケーションズ株式会社は、北関東を中心にアパホテルのフランチャイジーとして出店を行っており、2014年にアパホテル〈前橋駅北〉（群馬県前橋市、全112室）、アパホテル〈伊勢崎駅南〉（群馬県伊勢崎市、全125室）、アパホテル〈宇都宮駅前〉（栃木県宇都宮市、全164室）を開業、2019年にアパホテル〈茨城古河駅前〉（茨城県古河市、全164室）、2020年にアパホテル〈ひたちなか勝田駅前〉（茨城県ひたちなか市、全176室）を開業、本ホテルの開業に伴い6棟目の運営となる。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/810_1_d686862424080bfadcd476dfa694ee08.jpg?v=202602050351 ]■ホテル外観（昼）■ホテル外観（夜）■ロビー■共用ラウンジスペース■朝食メニュー■シングル・ダブルルーム■ツインルーム■プレミアツインルーム

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,042ホテル141,563室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

