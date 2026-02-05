なぜケツメイシのジャケットはいつも首里城なのか？その秘話に迫る！ゲストにケツメイシが登場　ABCラジオ『キュウソネコカミのカミラジ』

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオ『キュウソネコカミのカミラジ』とは新進気鋭のニューカマーや気になるアーティストを紹介し、その魅力を引き出していく音楽トーク番組。

今回は、ニューカマーどころかキュウソネコカミにとって大レジェンドであるケツメイシのお二人が登場。

実は初対面のキュウソネコカミとケツメイシのお二人。それぞれのバンドの繋がりやコミュニティのニッチな話からはじまり、話は高校生時代のバンドブームへ。ケツメイシがなぜバンドにいかなかったのかについてたずねると、大蔵から意外な回答が……。

また、ケツメイシのジャケットが毎回、首里城なのはなぜなのか、ついにその秘話についてキュウソネコカミが切り込む。

初対面同士とは思えない、キュウソネコカミとケツメイシのゆる～い雰囲気が楽しいトーク、ぜひお聴きください。

【番組概要】

番組名： キュウソネコカミのカミラジ

放送日時：2026年2月6日（金）23:00～23:30

出演者：キュウソネコカミ、ケツメイシ（大蔵、RYO）

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz/ AM 1008 kHz ローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206230000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260206230000)

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/