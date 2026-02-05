次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』新規ストーリーイベント「オルカAGSよ！団結せよ！」公開！ 新規戦闘員「スターリング」実装

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P［本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明（シン・ジェミョン）］は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』において、新規イベント「オルカAGSよ！団結せよ！」を2026年2月5日（木）より公開いたしました。

本イベントでは、AGS（自律型兵器）たちの内部対立と団結を描く完全新規シナリオが展開されるほか、新規戦闘員「スターリング」の追加や、期間限定パッケージ、バレンタインイベント、スキンセールなどを実施します。

◆新規ストーリーイベント「オルカAGSよ！団結せよ！」

本アップデートより、新規ストーリーイベント「オルカAGSよ！団結せよ！」を公開いたします。

メインステージ6種（全てストーリーのみ）、Exステージ5種で構成された本イベントでは、プレイを通じて入手できる「高級バッテリー」を「交換所」にてSSランク戦闘員を含む貴重なアイテムと交換することができます。

【開催期間】

2026年2月5日（木）メンテナンス後 ～ 2026年3月5日（木）メンテナンス前（予定）

【シナリオ紹介】

自称AGS代表のMr.アルフレッドが、AGSの苦労をまとめた議事録を司令官に提出。しかし、その内容は一部AGSの意見に偏っており……そんなアルフレッドを、バニラA1は厳しく追及する。

不正な選挙疑惑が浮上する中、司令官はAGSの真の団結を目指し、公平な会議機構の設立を提案します。

はたしてAGSたちは真の団結を果たせるのか？

政治的な対立や組織運営というテーマを、AGS視点で描いた本シナリオを、ぜひお楽しみください。

◆新規戦闘員「スターリング」登場

本アップデートより、新規戦闘員のSランク軽装型支援機「スターリング」が登場します。ドゥームブリンガー支援部隊の機関長として登場するスターリングは、復元された兵器「ハーカ」と優秀なA.I.ラーカと共にオルカの戦場を支援します。

◆アーリーアクセスパッケージ［スターリング］発売

新規戦闘員「スターリング」と限定スキンをセットにしたアーリーアクセスパッケージ（342ツナ缶）を期間限定で販売します。アーリーアクセスパッケージには、戦闘員、スキン、司令官の日誌、誓約の指輪が同梱します。

【販売期間】

2026年2月5日（木）メンテナンス後 ～ 2026年2月20日（金）メンテナンス前

【新規限定スキン】

・スターリング（ダイエットは戦いだ：肉弾戦用ジャージ） ※Live2D+中破あり

◆バレンタインログインイベント開催

バレンタインシーズン限定で、ゲームにログインした方に毎日特別なアイテムをプレゼントいたします。

【開催期間】

2026年2月6日（金）9:00 ～ 3月8日（日）8:59

【プレゼント内容】

◆スキンセール開催

以下の既存スキン5種を、次回メンテナンス前までの期間限定で、通常の20％Offで販売いたします。

【セール対象スキン】

●ガラテア（秋、そしてガラテア）：147 → 118ツナ缶 ※中破あり

●フリッガ（百日間待った熊）：147 → 118ツナ缶

●トモ（漆黒の手榴弾…？）：147 → 118ツナ缶 ※中破あり

◆キャラクターパッケージ追加

新たなキャラクターパッケージをショップに追加しました。

パッケージを交換すると、「各戦闘員」「司令官の日誌」「誓約の指輪」を入手することができます。

※交換個数制限：アカウント毎に1回 / 常設販売

【対象戦闘員】

薔花／チョナ／ワーグ／ファフニール／アンフィトリテ／サラシア／メリテ／ガラテア／トリトン／マーリン

本アップデートでは、上記内容のほか、一部戦闘員のデザイン修正なども実施しております。

アップデートの詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：2月5日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=691

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

