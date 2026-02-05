【JPIセミナー】「日揮（株）における ”ペロブスカイト太陽電池” 事業 その最新動向と今後の更なる展開について」2月20日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、日揮株式会社 エネルギーサービス事業開発グループ 未来戦略室

プロジェクトマネージャー 永石 暁 氏を招聘し、日揮（株）における「ペロブスカイト太陽電池」事業の最新動向と今後の更なる展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17647(https://www.jpi.co.jp/seminar/17647?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

技術開発 実証実績 ビジネスモデル パートナーリング

日揮（株）における「ペロブスカイト太陽電池」事業その最新動向と今後の更なる展開について

〔開催日時〕

2026年02月20日(金) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

日揮株式会社

エネルギーサービス事業開発グループ 未来戦略室

プロジェクトマネージャー

永石 暁 氏

〔講義概要〕

2024年暮れに国から示された次世代型太陽電池戦略が社会実装に向けて実行に移されるなか、益々期待の高まるペロブスカイト太陽電池に関して、国、地方自治体、事業者における政策的支援や実証事例などの動向から、業界の現在地と今後の方向性を示します。

また、いよいよ重要性が高まる建物への設置施工技術に関して、法規制や建物オーナー等の視点における課題を解説します。それを踏まえ、当社の新規事業の戦略と今後の事業展開として、新施工法「シート工法」の技術開発および実証実績、ビジネスモデルやパートナリングについて詳説します。

〔講義項目〕

1. ペロブスカイト太陽電池の市場概観

(1) 新たに生まれる市場

(2) 国の政策パッケージ

(3) 地方自治体の需要創出の動向

(4) 各メーカーの開発状況

(5) 国内における実証事例

2. 建物への設置施工方法の課題

(1) 各種設置場所における課題

(2) 各種法規制における課題

(3) 各種施工方法の比較

(4) 設置施工ガイドラインの策定

3.日揮の「どこでも発電所」の取り組み

(1) どこでも発電所のコンセプト

(2) 独自の新施工法「シート工法」の特徴

(3) シート工法の開発状況と実証実績

(4) 目指すビジネスモデルとパートナリング

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,780円（税込）

2名以降：32,780円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。