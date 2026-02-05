Speeeの不動産一括査定サイト「イエウール」、2025年年間ランキングで「査定数」1位を獲得。圧倒的な集客力で不動産会社の媒介契約獲得を支援

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード：4499）が運営する不動産一括査定サイト「イエウール（https://ieul.jp/ ）」は、ミカタ株式会社が発表した「2025年 一括査定サイトランキング」の査定数部門において、13社中1位を獲得いたしました。

■調査結果

不動産会社向け営業支援を行うミカタ株式会社による「2025年 一括査定サイト 訪問査定率ランキング」の調査結果において、イエウールは年間査定数13,657件を記録し、調査対象となった主要13媒体の中で第1位となりました。

2位の媒体（11,883件）に1,700件以上の差をつけ、前年比でもプラス1,275件と着実に規模を拡大しています。この結果は、イエウールが不動産売却を検討するユーザーから最も多く支持され、パートナーである不動産会社様へ「国内最多の反響数」を提供できていることを裏付けるものです。今後も不動産一括査定サイトNo.1のプラットフォームとして、質の高いマッチングを追求してまいります。

■受賞の背景、イエウールの取り組みなど

独自の集客チャネル

イエウールは独自の集客チャネルを活用した戦略的なマーケティングにより、数多くの売主様を効率的に獲得できています。潜在的な売却ニーズを持つユーザーを早期に捕捉できる独自の集客網を確立できており、全国の不動産会社様に対し、常に国内最多クラスの反響を提供し続けることが可能となっています。



不動産売却の現場において、媒介契約を安定的に獲得するためには、一定以上の母数を確保し着実に営業活動を積み重ねる必要があります。不動産一括査定サイトにおける反響数は、単なる数字ではなく、将来的な顧客構築に向けた貴重な接点の数を意味します。イエウールが提供する圧倒的な反響量は、不動産会社様が媒介獲得のチャンスを最大化し、中長期的な収益基盤を構築するための強力な武器となります。

業界最大級の掲載社数

イエウールは、業界最大級の掲載不動産会社数と圧倒的なエリアカバー率を誇り、都市部から地方に至るまで、日本全国物件に対して最適なマッチングを実現しています。特定の地域に特化した不動産会社様であっても、イエウールの網羅的な集客力を通じて、自社の得意エリアにおける売主様とピンポイントで出会うことが可能です。

また、高いエリアカバー率によって売主様の広範囲なニーズに応えることが可能となっており、さらなる新規売主の流入を呼び込むことが可能になっています。その結果、不動産会社様は自社の営業エリア内において、他媒体では取りこぼしていた潜在顧客を効率的に獲得でき、地域密着型の営業戦略を最大化させることができます。

■今後の展望

今後は、Web集客に圧倒的な強みを持つSpeeeのマーケティング技術を駆使し、独自の集客チャネルをさらに強化することで、これまで以上に多くの売主様を確保してまいります。単なる集客数だけでなく、ユーザーと不動産会社の強みを結びつける質の高いマッチングも追求し、媒介獲得率の向上も引き続き支援いたします。

業界最大級の集客数を維持することで、パートナーである不動産会社様の収益向上に寄与し、市場No.1のプラットフォームとして市場を牽引し続けます。

■調査概要

調査期間：2025年1月6日～2025年12月26日

捜査定数：40,905件

集計対象媒体：年間の対応件数が200件を超えるもの

集計対象エリア：日本全国

査定数：弊社が受信した査定全ての件数

調査詳細：https://f-mikata.jp/annual-ranking-2025/

■イエウールについて

イエウールは、売却を検討している不動産オーナーと、不動産仲介会社をマッチングさせる 不動産売却一括査定のWebサービスです。

最先端のテクノロジーを用いた独自のマッチングアルゴリズムと、独自データを蓄積・解析・学習するエンタープライズITにより新しい体験を実現、売却成立サポート件数は年間30万件を突破。

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）



【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

