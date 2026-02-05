【ブランド刷新】TAKUMIモーターオイルから「TAKMO」へ。カーケアの常識を塗り替える次世代ガラスコーティング3種、2月6日より販売開始

株式会社TAKUMIモーターオイル

株式会社TAKUMIモーターオイル（本社：埼玉県さいたま市）は、ブランドリニューアル後の第１弾の新製品として、新パッケージ 【API SQ規格】のモーターオイルを既に販売開始しております。

そしてこの度、新製品の第２弾として2026年2月6日（金）より、特性の異なる3種類の次世代ガラスコーティング剤「Premium Glass Coat シリーズ」の販売を開始いたします。今回の新製品発売は、社名変更、ブランド名変更、そしてブランドキャッチコピーの刷新という、一連のブランド戦略における重要なマイルストーンとなります。

■ ブランド進化の背景と一貫した戦略

これまで「TAKUMIモーターオイル」として、世界25カ国以上で「Motor Oil Made in Japan」の品質を届けてまいりました。しかし、私たちは「エンジンを守る。」ことだけに留まらず、「愛車全体を守る。」というより広い価値を提供するため、以下のステップでブランドを再構築してまいりました。

・社名の変更： 企業としての原点を大切にし、多角的な展開を見据えコアコンピタンスを強化。

・ブランド名の変更： 親しみやすく、グローバルで認知される「TAKMO（タクモ）」へ。

(由来は、TAKUMI ＋ Modernization / 匠の技術 ＋ 近代化)

・キャッチコピーの刷新： 従来の「Motor Oil Made in Japan」から「Car Protections（カープロテクションズ）」へ変更。

TAKUMIモーターオイルは新生「TAKMO」へ

この変遷は単なる名称の変更ではありません。エンジンの内部保護（モーターオイル）で培った化学技術と信頼を、車体外部の保護（ボディコーティング）へと拡張し、愛車のトータルプロテクションを担うブランドへと進化するという、揺るぎない戦略に基づいています。

今回発売する3種類のガラスコーティングは、まさに新生「TAKMO」が掲げる「Car Protections」を具現化した最初の製品ラインナップです。

■ 新製品ラインナップ詳細（2月6日発売）

ユーザーのニーズや施工環境に合わせ、プロ仕様からDIY向けまで、3つの異なるアプローチで「愛車を守る品質。」を提供します。

「1液ガラスコーティング剤における最高峰のプロ仕様モデル」

極めて高い撥水性と艶を実現するプロフェッショナルグレードのガラスコーティングです。圧倒的な膜厚感と深い艶を与え、洗車傷や環境ダメージから長期間愛車を保護します。

製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/513

Premium Glass Coat 3000

「１液ガラスコーティング剤における高性能と施工性の黄金バランス。DIY仕様モデル」

施工のしやすさと耐久性を両立させたハイブリッドタイプ。ガラスコーティング特有の美しい光沢を維持しつつ、初心者でも失敗しにくい施工性を実現しました。

製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/405

Premium Glass Coat 1000Premium Glass Coat 1000

「デイリーユースからアフターケアまで手軽に。DIY仕様モデル」

ガラスコーティング後の犠牲被膜として、日々の洗車後の仕上げとして、容易な施工性とお手頃な価格で提供する簡易コーティング剤。

製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/206

株式会社TAKUMIモーターオイルについて

「クルマ好きのカーライフを豊かに」、「愛車を守る品質。」をミッションに掲げ、高品質なモーターオイルの開発・製造からスタート。現在は「TAKMO」ブランドとして、モーターオイルに留まらないトータルなカーケア・プロテクション製品を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社TAKUMIモーターオイル

ブランド名：TAKMO（タクモ）

公式サイト：https://www.takumi-motoroil.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TAKUMIモーターオイル 広報担当

promotion@takumi-motoroil.co.jp

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。