【ブランド刷新】TAKUMIモーターオイルから「TAKMO」へ。カーケアの常識を塗り替える次世代ガラスコーティング3種、2月6日より販売開始
株式会社TAKUMIモーターオイル（本社：埼玉県さいたま市）は、ブランドリニューアル後の第１弾の新製品として、新パッケージ 【API SQ規格】のモーターオイルを既に販売開始しております。
X-TREMEシリーズ
HYBRIDシリーズ
HIGH QUALITYシリーズ
頭文字Dコラボモデル
そしてこの度、新製品の第２弾として2026年2月6日（金）より、特性の異なる3種類の次世代ガラスコーティング剤「Premium Glass Coat シリーズ」の販売を開始いたします。今回の新製品発売は、社名変更、ブランド名変更、そしてブランドキャッチコピーの刷新という、一連のブランド戦略における重要なマイルストーンとなります。
Premium Glass Coat 5000
Premium Glass Coat 3000
Premium Glass Coat 1000
■ ブランド進化の背景と一貫した戦略
これまで「TAKUMIモーターオイル」として、世界25カ国以上で「Motor Oil Made in Japan」の品質を届けてまいりました。しかし、私たちは「エンジンを守る。」ことだけに留まらず、「愛車全体を守る。」というより広い価値を提供するため、以下のステップでブランドを再構築してまいりました。
・社名の変更： 企業としての原点を大切にし、多角的な展開を見据えコアコンピタンスを強化。
・ブランド名の変更： 親しみやすく、グローバルで認知される「TAKMO（タクモ）」へ。
(由来は、TAKUMI ＋ Modernization / 匠の技術 ＋ 近代化)
・キャッチコピーの刷新： 従来の「Motor Oil Made in Japan」から「Car Protections（カープロテクションズ）」へ変更。
TAKUMIモーターオイルは新生「TAKMO」へ
この変遷は単なる名称の変更ではありません。エンジンの内部保護（モーターオイル）で培った化学技術と信頼を、車体外部の保護（ボディコーティング）へと拡張し、愛車のトータルプロテクションを担うブランドへと進化するという、揺るぎない戦略に基づいています。
今回発売する3種類のガラスコーティングは、まさに新生「TAKMO」が掲げる「Car Protections」を具現化した最初の製品ラインナップです。
■ 新製品ラインナップ詳細（2月6日発売）
ユーザーのニーズや施工環境に合わせ、プロ仕様からDIY向けまで、3つの異なるアプローチで「愛車を守る品質。」を提供します。
Permium Glass Coat 5000
Premium Glass Coat 5000
「1液ガラスコーティング剤における最高峰のプロ仕様モデル」
極めて高い撥水性と艶を実現するプロフェッショナルグレードのガラスコーティングです。圧倒的な膜厚感と深い艶を与え、洗車傷や環境ダメージから長期間愛車を保護します。
製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/513
Premium Glass Coat 3000
「１液ガラスコーティング剤における高性能と施工性の黄金バランス。DIY仕様モデル」
施工のしやすさと耐久性を両立させたハイブリッドタイプ。ガラスコーティング特有の美しい光沢を維持しつつ、初心者でも失敗しにくい施工性を実現しました。
製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/405
Permium Glass Coat 3000
Premium Glass Coat 1000
Premium Glass Coat 1000
「デイリーユースからアフターケアまで手軽に。DIY仕様モデル」
ガラスコーティング後の犠牲被膜として、日々の洗車後の仕上げとして、容易な施工性とお手頃な価格で提供する簡易コーティング剤。
製品詳細：https://www.takumi-motoroil.jp/product/206
株式会社TAKUMIモーターオイルについて
「クルマ好きのカーライフを豊かに」、「愛車を守る品質。」をミッションに掲げ、高品質なモーターオイルの開発・製造からスタート。現在は「TAKMO」ブランドとして、モーターオイルに留まらないトータルなカーケア・プロテクション製品を展開しています。
【会社概要】
会社名：株式会社TAKUMIモーターオイル
ブランド名：TAKMO（タクモ）
公式サイト：https://www.takumi-motoroil.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社TAKUMIモーターオイル 広報担当
promotion@takumi-motoroil.co.jp
※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。