順天堂大学が「難病の診断とゲノム医療 最前線」をテーマにした公開講座を開催
順天堂大学は、2026年2月21日(土)13時より、第56回都民公開講座「難病の診断とゲノム医療 最前線」を会場(順天堂大学小川講堂)および、オンライン(Zoomライブ配信)で開催します。
【日時】
2026年2月21日(土) 13：00～15：00
【会場】
順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス
7号館（旧A棟）小川講堂
東京都文京区本郷2-1-1
【アクセス】
御茶ノ水駅 徒歩7分（JR御茶ノ水口・丸の内線）
水道橋駅 徒歩8分（JR東口・三田線A1出口）
アクセスマップは以下よりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-841-c00288a3c79e5815acaebcde2dd0d505.pdf
【座長】
順天堂大学大学院医学研究科 難治性疾患診断・治療学
教授 岡崎 康司
順天堂大学大学院医学研究科 小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学
教授 村山 圭
【講演内容】
第 1 部
＜講演1＞ 13:10
「がんゲノム医療 期待と課題」
順天堂大学大学院医学研究科臨床腫瘍学
教授 加藤 俊介
＜講演2＞ 13:30
「ADPKDの診断とゲノム医療最前線」
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器科学(医学部附属練馬病院)
教授 武藤 智
第 2 部
＜講演3＞ 14:00
「慢性腎臓病克服をめざしたメタゲノム解析の臨床応用～IgA腎症を中心に～」
順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学
教授 鈴木 祐介
＜講演4＞ 14:20
「ミトコンドリア病って何？～診断と治療の最前線～」
順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学
教授 村山 圭
【注意事項】
※ ハイブリッド開催（会場・ライブ配信）
※ 事前申込要
※ 参加費無料
※ 一般の方向けの講演です
【申込方法】
申込フォーム：https://www.juntendo.ac.jp/journal/events/application/0221event.html#/
●申込フォームで会場かZoomを選択ください。
●ZoomのURLは全員にお送りします。
●当日のご都合で受講方法の変更可能です。（連絡不要）
●途中からの参加や途中退出も可能です。
【問い合わせ先】
順天堂医学会事務局
〒113-8421 東京都文京区本郷 2丁目1番1号
TEL：03-5802-1586
E-mail：j-igaku@juntendo.ac.jp
【主催】
順天堂大学医学部
【共催】
スポーツ健康科学部
医療看護学部・保健看護学部
国際教養学部・保健医療学部
医療科学部・薬学部
健康データサイエンス学部
順天堂医学会
順天堂大学医学部同窓会
順天堂大学医師会
【後援】
東京都・東京都医師会
※チラシは以下よりダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-841-d44ddfd0d849f0299d08bfe9c2c550cf.pdf
・順天堂大学第56回都民公開講座 webサイト ：https://www.juntendo.ac.jp/journal/event/nid00005422.html