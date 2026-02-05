順天堂大学が「難病の診断とゲノム医療 最前線」をテーマにした公開講座を開催

順天堂大学は、2026年2月21日(土)13時より、第56回都民公開講座「難病の診断とゲノム医療 最前線」を会場(順天堂大学小川講堂)および、オンライン(Zoomライブ配信)で開催します。




【日時】


2026年2月21日(土)　13：00～15：00　


　　


【会場】


順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス


7号館（旧A棟）小川講堂


東京都文京区本郷2-1-1


　


【アクセス】


御茶ノ水駅 徒歩7分（JR御茶ノ水口・丸の内線）　　


水道橋駅　 徒歩8分（JR東口・三田線A1出口）


アクセスマップは以下よりダウンロードいただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-841-c00288a3c79e5815acaebcde2dd0d505.pdf


【座長】


順天堂大学大学院医学研究科　難治性疾患診断・治療学


教授　岡崎 康司


順天堂大学大学院医学研究科　小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学


教授　村山 圭


　


【講演内容】


第 1 部　


＜講演1＞ 13:10


「がんゲノム医療　期待と課題」


順天堂大学大学院医学研究科臨床腫瘍学


教授　加藤 俊介　



＜講演2＞ 13:30


「ADPKDの診断とゲノム医療最前線」


順天堂大学大学院医学研究科泌尿器科学(医学部附属練馬病院)


教授　武藤 智


　


第 2 部
＜講演3＞ 14:00
「慢性腎臓病克服をめざしたメタゲノム解析の臨床応用～IgA腎症を中心に～」


順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学


教授　鈴木 祐介



＜講演4＞ 14:20
「ミトコンドリア病って何？～診断と治療の最前線～」
順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学/難治性疾患診断・治療学
教授　村山 圭


　


【注意事項】


※ ハイブリッド開催（会場・ライブ配信）


※ 事前申込要　


※ 参加費無料　


※ 一般の方向けの講演です


　


【申込方法】


申込フォーム：https://www.juntendo.ac.jp/journal/events/application/0221event.html#/


●申込フォームで会場かZoomを選択ください。


●ZoomのURLは全員にお送りします。


●当日のご都合で受講方法の変更可能です。（連絡不要）


●途中からの参加や途中退出も可能です。


　


【問い合わせ先】


順天堂医学会事務局


〒113-8421 東京都文京区本郷 2丁目1番1号


TEL：03-5802-1586


E-mail：j-igaku@juntendo.ac.jp


　


【主催】


順天堂大学医学部


　


【共催】


スポーツ健康科学部


医療看護学部・保健看護学部


国際教養学部・保健医療学部


医療科学部・薬学部


健康データサイエンス学部


順天堂医学会


順天堂大学医学部同窓会


順天堂大学医師会


　


【後援】


東京都・東京都医師会


　


※チラシは以下よりダウンロードいただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-841-d44ddfd0d849f0299d08bfe9c2c550cf.pdf

・順天堂大学第56回都民公開講座 webサイト ：https://www.juntendo.ac.jp/journal/event/nid00005422.html