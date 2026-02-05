ナシフィック、ファへアワードで2冠達成「クレンジングの強者」を証明、東京ショーケースで存在感

The Skin Factory Co., Ltd.▲ナシフィック代表が2月6日、東京で開催された「Hwahae Awards in Tokyo 2026」の授賞式でトロフィーを受け取っている。（写真＝ナシフィック）

スキンケアブランド「NACIFIC（ナシフィック）」は、2月6日に日本・東京のTRUNK(HOTEL)で開催された「Hwahae Awards in Tokyo 2026: K-Beauty Showcase（ファへアワード in 東京 2026：K-ビューティーショーケース）」において、その存在感を確実に印象づけた。

イベントではナシフィックの受賞の知らせとクレンジング製品ラインへの関心が続き、ブランドに対する注目度が大きく高まった。ナシフィックは、現地で日本の主要バイヤーや流通関係者、インフルエンサーと直接会い、製品の競争力を集中的に紹介した。また、日本国内のK-ビューティー流通の主要チャンネルであるロフト（LOFT）、プラザ（PLAZA）、ハンズ（HANDS）とのミーティングを行い、日本市場への進出を具体化した。

低刺激処方・成分の透明性・使用感という「日本消費者の主要基準」に正面からアプローチする戦略も公開された。同社は現地特化型のマーケティング強化とオンライン・オフラインの流通チャネルの拡大を通じ、日本市場での接点を迅速に広げていくと明らかにした。

今回のイベントでは、ナシフィックの「ライスペプチドコラーゲンシャーベットクレンジングバーム」と「新芽シカPDRNジェルクレンザー」が、2025年ファへビューティーアワードの1位製品として正式に授賞され、「クレンジングの強者」としてのポジションを確立した。両製品はそれぞれ、クレンジングバーム部門1位、ヴィーガンジェルクレンザー部門1位に選ばれ、ナシフィックのクレンジングラインの競争力を証明した。この受賞により、ナシフィックはメディキューブ、SKIN1004、メディヒールなどとともに、K-ビューティーを代表するブランドの一つとしてその存在感を強化した。

ファへは、化粧品の成分情報と実際のユーザーレビューを提供する韓国を代表するビューティープラットフォームであり、ファへビューティーアワードは消費者のレビューと評価データに基づいて選定される「実使用者評価」中心のアワードとして知られている。ビューティー消費者にとって購入判断に影響を与える信頼性の高い指標として認識されているため、今回の受賞は大きな意味を持つと評価されている。

▲ライスペプチドコラーゲンシャーベットクレンジングバーム＆新芽シカPDRNジェルクレンザー」

受賞製品である「ライスペプチドコラーゲンシャーベットクレンジングバーム」は、メイクや老廃物を優しく落とすディープクレンジングと、洗顔後も潤いが持続する使用感で高い満足度を得ている。特に、絞り出して使う衛生的なチューブタイプ設計を採用して利便性を高め、臨床（ヒト適用）試験により洗浄力および使用感に関する指標が確認された点も強みとして挙げられる。

「新芽シカPDRNジェルクレンザー」は、ヴィーガン処方に加え、新芽ツボクサ葉水などの肌コンディショニング成分を配合し、鎮静および肌バリアケアをサポートする製品として敏感肌の消費者から高評価を受けている。また、臨床試験の結果、ニキビ菌を99%除去する効果が確認され、トラブルに悩む顧客層の関心も集めている。

加えて、ナシフィックの「CICA PDRNライン（トナー・セラム・クリーム）」も、鎮静とバリア強化を中心とした製品力で安定した成長を見せている。企業側は、敏感肌の顧客による再購入が続いており、これらの成果が日本を含むグローバル市場でのブランド信頼度の拡大につながっていると説明した。

ナシフィック関係者は「両製品とも実際のユーザーレビューと再購入を通じて長年愛されてきた製品であり、ファへアワードで認められたことがより一層意味深い」とし、「東京での授賞式およびショーケースを契機に、日本市場でのブランド認知度と信頼性を高め、クレンジングを中心としたスキンケアラインの拡大を通じて、現地市場での成果を持続的に拡大していきたい」と述べた。さらに「今後も消費者と誠実にコミュニケーションし、国内外で信頼されるスキンケアブランドとして成長していく」と伝えた。

ナシフィックは今回の成果を基盤に、グローバルチャネルの拡大に一層のスピードを加える。クレンジングラインはAmazon、Shopeeなどの主要グローバルプラットフォームで成果を迅速に伸ばしており、日本でも主要ECおよびオフラインチャネルへの進出を本格化し、接点を段階的に広げていく計画だ。このような日本市場攻略はすぐに現場実行に移される。ナシフィックは、2月13日から19日までの7日間、日本・福岡の博多マルイ百貨店3階で開催される「博多マルイコリアフェア（powered by Kiteru）」に参加し、現地オフラインでの反応を確認し、今後の流通連携の可能性を検証するパイロットプロジェクトを進める。イベントはクロスボーダーパートナーズと博多マルイの共同主催で、約20ブランド（フラッグシップ4～5社）が参加する中、ナシフィックが参加ブランドとして名を連ねる。ナシフィックは東京のショーケースに続き、福岡のオフライン現場にまで接点を広げるとともに、イタリアを含む欧州市場でも流通網の拡大と消費者からの反響が高まり、成長を続けている。