【高精度産業翻訳AI「T-4OO」大型アップデートのお知らせ】修正の手間を8割削減～最新生成AIと独自の産業翻訳技術との融合でロゼッタ史上最高精度に～

株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※の高精度産業翻訳AIサービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、2026年1月、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」において、「高精度翻訳」の翻訳精度向上により「従来型翻訳」に比べて修正の手間が81.7％削減される大型のアップデートを実施したことをお知らせいたします。

本アップデートでは、最新の生成AI技術に当社が創業来20年間蓄積してきた独自の産業翻訳技術に融合させることで、翻訳の正確性や文脈を考慮した翻訳精度に加えて、参考とする対訳資産・統一用語の反映率を強化しました。これにより、AI翻訳後の人手による修正工数が大幅に削減できます。

■ アップデートの背景：「高精度翻訳」の品質をさらに磨き込むために

「T-4OO」では、独自の翻訳技術と生成AIを融合した「高精度翻訳」により、産業翻訳において安定した品質を提供しています。

今回のアップデートは、当社の新ビジョン「人手の修正が不要な翻訳AIを創る」の実現に向けてのステップとして、翻訳品質をさらに高め、人手の修正が必要な工数を大幅に削減しました。

UI改善や新機能追加だけでなく、翻訳エンジンの中核となる精度向上にも継続的に取り組む姿勢は「T-4OO」の大きな特長です。

■ 今回のアップデートのポイント

１. 翻訳品質・文脈理解の向上

最新の生成AI技術を取り入れることで、「文脈を踏まえた自然な訳文生成」、「長文や複雑な文章構造でも安定した品質」を実現しました。

２. 対訳・用語集利用時の反映精度を強化

既存の対訳や用語集を利用した際の反映率が向上し、「社内表現・専門用語の再現性向上」、「表現ブレの抑制」につながります。

３. 翻訳後の修正工数削減

翻訳結果の品質向上により、翻訳後の確認・修正箇所が減少し、業務全体の効率化が期待できます。

■ 社内での検証結果

当社内で検証したところ、下記のように、これまで提供していた翻訳モデルを上回る翻訳精度を実現しました。

※数値は日本語から英語への「高精度翻訳」を適用した場合に人手修正が必要な単語数の比率

※翻訳原文と訳文との間の精度だけではなく、準拠する文書（リファレンス）の反映度も加味している

※Text to Textの精度であり、ファイルからのテキスト抽出精度、レイアウト復元精度は含まれない

※BLEUスコアとは、国際的に広く使用されている機械翻訳の品質を評価する指標で、あくまで参考として掲載している

■ 「高精度翻訳」が提供する「T-4OO」ならではの価値

今回の精度向上により、「高精度翻訳」は以下のような用途で、さらに効果を発揮します。

- 医薬・法務・特許・製造など、高度な専門性が求められる文書- マニュアル・仕様書など、文書の一貫性が重要な翻訳業務- 対訳・用語集などの翻訳資産を活用した継続的な品質改善

「T-4OO」は、“使うほどに精度が高まる翻訳環境”の提供を通じて、企業の翻訳業務を支援してまいります。

■「T-4OO」開発責任者 篠田 篤典（しのだ あつのり） コメント

「「T-4OO」では、UIや機能追加だけでなく、翻訳そのものの品質向上にも継続的に取り組んでいます。今回のアップデートでは、生成AIの進化を取り込みながら、一文単位の品質や翻訳資産の反映精度をさらに高めました。ぜひ実際の業務文書で、新しい「高精度翻訳」の品質をご体感いただければと思います」

【T-4OO（ティーフォーオーオー）について】

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AI翻訳による訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIです。従来の産業翻訳・専門翻訳と異なり、ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する生成AI翻訳が好評をいただいています。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

