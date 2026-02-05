六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園は、3月14日(土)より2026年シーズンの営業を開始します。

冬の寒さが緩み始めるこの季節、園内ではザゼンソウやカタクリの群落を鑑賞できるほか、様々な高山植物が顔を出し始めます。中でも幻のクリスマスローズと呼ばれるヘレボルス・チベタヌスは日本で観賞できる施設は限られており、大変貴重です。3月14日（土）にはクリスマスローズの第一人者としてNHK「趣味の園芸」の講師としても知られる『横山直樹氏特別ガイド』を行います。同時に、当園植栽アドバイザー森和男先生の特別園内ガイドも開催します。





ヘレボルス・チベタヌス（キンポウゲ科）

園芸植物として人気のクリスマスローズの原種です。アジアでは唯一の原種になります。1869年に発見されて以降、122年間記録がなかったことから「幻のクリスマスローズ」と呼ばれています。中国四川省が原産で冷涼な気候を好むため、関西の平地での栽培は難しいですが、当園では山上の冷涼な気候を利用し、露地栽培しています。





■2026年 営業概要

【開園期間】3月14日（土）～11月29日（日） 【定休日】あり ※詳しくはHPをご確認ください

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】

大人（中学生以上）900円／小人（4歳～小学生）450円

3回券：2,300円（1回あたり767円）、5回券：3,500円（1回あたり700円）、

8回券：4,500円（1回あたり563円）

【駐車料金】1,000円 ※GW、お盆などの繁忙日は2,000円





〈シーズンオープン関連イベント〉

■シーズンオープン記念 横山直樹氏特別ガイド

「自生地から学ぶ栽培方法」

クリスマスローズや原種シクラメンの育種・栽培を手掛け、NHKの番組「趣味の園芸」でおなじみの横山直樹氏による特別園内ガイド。クリスマスローズや原種シクラメン、シクラメン・コウムなど実際に園内に咲いている花を見ながらその魅力や特徴について詳しく解説します。苗の販売もあります！

【日程】3月14日（土）

【時間】【午前】10：30～11：30【午後】13：00～14：00

【料金】

1,000円（入園料別途要）

★横山園芸の花の苗のプレゼント付き！

【定員】30名 (予約先着順)

【講師】横山 直樹（横山園芸）





■森和男先生の特別園内ガイド

毎年好評を得ている森和男先生による園内ガイドを今年も開催します。

【日程】毎月第3土曜日

【時間】11：00～、14：00～（各回1時間程度）

【料金】無料（入園料別途要）

【講師】森 和男（当園植栽アドバイザー）

【予約】不要





2026年4月1日（水）～7月12日（日）

新イベント『花びより』六甲高山植物園×暦生活開催決定！

六甲山頂付近に位置し、アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物に出会える六甲高山植物園。花のベストシーズンにあわせて新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディア「暦生活」とのコラボイベントを初開催！展示館では、二十四節気、七十二候をひもとくパネル展や日本の色と当園の花900種を色で表現したインスタレーションを展示。屋外では花をめぐってイラストが出来上がる「花あつめスタンプラリー」を実施します。また、メインビジュアルのイラストを使用したオリジナルグッズも限定販売します。

★詳しくはHPをご覧下さい。（ https://www.rokkosan.com/hana/ ）









