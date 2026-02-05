NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、旧社名：日本情報通信株式会社、以下 NTTインテグレーション） は、社員のメンタルヘルスサポート強化のため、生成AIサービスGoogle Geminiを活用したセルフケア支援ツール「こころメイト」の運用を開始いたしました。





こころメイトイメージキャラクター「ミミちゃん」





本ツールは、ストレスチェック（後述）の結果をもとに社員が継続的にセルフケアに取り組むためのパートナーとなるツールです。イメージキャラクターは大きな耳で相談者の声を受け止め、やさしく寄り添うウサギ「ミミちゃん」をデザインしました。





＜「こころメイト」の特長 ＞

● セルフケアプランの提案：

ストレスチェック結果レポートを生成AIが多角的に分析し、利用者一人ひとりに寄り添った具体的なセルフケアプランを提案します。





● セルフケアプランの信頼性：

厚生労働省運営の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」などの公的で信頼できる情報源に基づいた個別最適なアドバイスを提供します。





● セルフケアへの継続的な伴走：

セルフケアの実践後のフォローアップや、昨年のレポートと比較した経年ケアプランを提示します。





● いつでも、気兼ねない相談環境：

AIに相談することで、24時間いつでも、気兼ねなく相談が可能です。（上長や会社の同僚に知られることなく利用可能）









＜こころメイトを利用した社員の声＞

● ストレスチェック結果の分析、具体的なアクションプランの提示が役に立った（30代 男性）

● 実行可能なセルフケア・プランが提示されるため、日常の行動に落とし込みやすい（50代 女性）

● AIによる客観的な分析、強み・注意点の整理に有用と感じた（20代 男性）

● 手軽に利用でき、相談に抵抗がある人でも利用しやすい（20代 女性）





今後は外部提供も視野に、社員からの評価をもとにした機能改善や利用シーン拡大に継続的に取り組んでまいります。









＜NTTインテグレーションのメンタルヘルス向上への取り組み＞

NTTインテグレーショングループでは、社員を対象に毎年実施しているストレス度や健康への影響などを分析するアンケート「ストレスチェック」を実施していますが、結果をもとにした社員のケアについて、プライバシーを配慮しながらのサポート方法を継続的に検討・改善してきました。





2025年度の結果では、グループ全体での回答率は、高ストレス者の割合は全国平均を下回る結果となっており、総合健康リスクについても低ストレス方向へ改善が見られました。

また、グループ全体で97％以上の回答率から、社員のメンタルヘルスへの意識や関心の高まりや職場環境のポジティブな変化がうかがえます。

今後は「こころメイト」の活用により、個々のセルフケア促進と、集団分析に基づく職場改善の好循環をさらに強化してまいります。





NTTインテグレーションは、これからも生成AIをはじめとした最新テクノロジーを活用し、社員が心身ともに健康で活き活きと働ける環境づくりを推進してまいります。





＜本件に関するお問い合わせ先＞

NTTインテグレーション株式会社 グループ経営本部

ウェルビーインググループ 黒川、米山

E-mail：kenkoukanri@niandc.co.jp









◆ 健康経営に関する参考リンク

・日本情報通信（現社名：NTTインテグレーション）、「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）ホワイト500」に連続認定

https://www.niandc.co.jp/news/20250312_60201/









■ NTTインテグレーション（旧社名：日本情報通信株式会社）＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。





記載の製品／サービス名称、社名及びロゴマークは、該当する各社・団体の商標または登録商標です。