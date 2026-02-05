カリフォルニア州サンノゼ、2026年1月29日(木)-商用組込みLinux(R)製品およびサービスのリーダーであるMontaVista(R) Software,LLCは本日、Rocky Linux 10およびAlma Linux 9/10向けの商用サポートおよびメンテナンスサービスの即時提供開始を発表しました。これまでのMVShieldオプションと同様に、この新しいサービスは、Rocky Linuxベースの導入においてエンタープライズグレードのサポート、長期メンテナンス、セキュリティサービスを必要とする組織を対象としています。MontaVistaは、CentOSおよびRocky Linuxエコシステムへの強いコミットメントと、オープンソース基盤に基づく信頼性の高い商用ソリューションの提供を継続しています。Alma LinuxはRocky Linuxと同じCentOS Linuxベースから派生しているため、MontaVistaのAlma Linuxサポートの拡張は、既存の能力と機能を活用できる刺激的な新しい手段となります。









Rocky Linuxプロジェクトは、コミュニティ主導のエンタープライズクラスのLinuxディストリビューションとして2020年後半に開始され、Rocky Enterprise Software Foundation(RESF)の支援の下、堅牢なエコシステムへと成長しました。MontaVista SoftwareはRESFの初期のプリンシパルスポンサーとなり、Rocky Linuxのリーダーシップと緊密に連携し、製品とサービス全体にわたる戦略的整合性を確保しながら、RESFの使命を積極的に支援し続けています。









MontaVistaはRESFのスポンサーとして、Rocky Linuxコミュニティとそのリーダーシップに積極的に関与し、その戦略、専門知識、サポートをコンソーシアムの方向性と整合させています。Rocky Linux 10向けMVShieldを活用するお客様は、この緊密な連携と、MontaVistaが長年培ってきたエンタープライズLinuxプラットフォームの専門知識の恩恵を受けることができます。





Alma LinuxはRocky Linuxのオプションとして設立されました。どちらも以前のCentOS Linuxリリーストラックの後継です。MontaVistaのMVShield開発基盤により、あらゆるLinuxを同じ機能でサポートできるため、MVShieldはサポートに最適なプラットフォームとなっています。





2019年に導入されたMVShieldは、CentOS、Alma、Rocky Linuxをベースとしたカスタマイズされた商用サポート付きプラットフォームを提供するリーディングソリューションとしての地位を確立しました。お客様が特定の要件に合わせてカスタマイズされた、安定性と長期サポートを備えたエンタープライズLinuxソリューションを求める中、MVShieldの採用は加速し続けています。









Rocky Linux 10およびAlma Linux 9と10のサポートも拡張され、MVShieldは次の主な利点を実現します。

● カスタマイズ可能なサービスレベルアグリーメント(SLA) - MontaVistaの25年を超えるLinuxの専門知識を基に、重大な状況での解決時間を最小限に抑えるように設計された専門的なテクニカルサポートです。

● CVE(共通脆弱性識別子)への迅速な対応 - 専門家のコミュニティによるパッチ適用とMontaVista独自のプロアクティブな検出と修正の取り組みを通じて、必要に応じて標準のAlmaおよびRocky Linuxベースラインを超える修正も行います。

● カスタムパッケージセットと構成のサポート - 特定のユースケースに合わせて調整された非標準環境や混合環境を含む、パッケージとオペレーティングシステムコンポーネントの特殊な組み合わせの統合、保守、サポート。

● 安定したベースラインでの長期ライフサイクルサポート(10年以上) - 中断を伴うメジャーアップグレードを強制することなく、セキュリティ更新と修正を継続的に提供し、再検証コストを削減しながらシステムの安定性を向上させます。









MontaVistaは、20年以上にわたるLinuxディストリビューションの構築と保守の経験に基づき、複雑なエンタープライズおよび組み込みシステムの導入をサポートする独自の立場にあります。これには、必要に応じてアップストリームのGNU/Linuxパッケージリポジトリから直接アップデートを取得し、統合する機能も含まれており、継続性、セキュリティ、そして独立性を確保します。









■補足引用

「当社の商用サポート付きMVShieldプラットフォームは、明確な市場ニーズに応えるものであり、そのサポート範囲への投資を継続するのは当然のことです」と、モンタビスタ・ソフトウェアの製品管理担当バイスプレジデント、Iisko Lappalainenは述べています。「組織は、カスタマイズ可能で長期サポートが受けられるエンタープライズLinux基盤と、危機的な状況が発生した際に専門のLinuxエンジニアにアクセスできる環境をますます求めています。MVShieldはまさにこうしたニーズに応えるように設計されており、柔軟性、安定性、そして非常に費用対効果の高いサポートモデルを提供します。」





Sales@mvista.comでMontaVistaに問い合わせるか、( http://www.mvista.com/ )にアクセスして詳細情報を入手してください。









■MontaVista Softwareについて

MontaVista Software,LLCは、組み込みLinuxの商用化におけるリーダーです。20年以上にわたり、MontaVistaは、商用品質、統合性、ハードウェア対応、専門家によるサポート、そしてMontaVista開発コミュニティの専門リソースを提供することで、組み込み開発者がオープンソースを最大限に活用できるよう支援してきました。MontaVistaのお客様は、市場投入までの期間短縮、より競争力の高いデバイス機能、そして総コストの削減を実現しており、MontaVistaは他のどのLinuxよりも多くのデバイスに導入されています。

MontaVistaの詳細については、( http://www.mvista.com )をご覧ください。









*Linux(R)は、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

MontaVista(R)はMontaVista Software,LLCの登録商標です。その他記載されている名称は、それぞれの所有者の商標、登録商標、またはサービスマークです。