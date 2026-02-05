発売25周年で復活した伝説のケルト文字ラベル KINGSBURY CELTIC COLLECTION

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（所在地：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、キングスバリー社の伝説的シリーズ「ケルティックコレクション」発売25周年を記念し、復活したケルト文字ラベルの最終アイテムとして、「ラフロイグ 1999 26年 ラムカスク」を数量限定で発売いたします。

弊社サロンアーカイブより

インディペンデント・ボトラー、キングスバリー社（Kingsbury Wine & Spirits Co.Ltd.）は、1989年よりシングルモルトウイスキーのボトリングを開始。シングルカスクにこだわり続け、2023年には35周年を迎えた歴史あるボトラーです。

数あるシリーズの中でも、今なお語り継がれる存在が、ラベルに蒸留所名を記さず、ケルト文字のみでデザインされた「ケルティックコレクション」。

伝説的な「ボウモア 1966」を生んだこのシリーズは、1999年にボトリングが開始され、2000年より発売されました。

昨年、その誕生から25周年を迎えたことを記念し、限定4アイテムが復活リリース。

長熟シークレットアイラ「ルーイーン アイラ 1991」を筆頭に、これまで3アイテムを発売し、いずれも高い評価を獲得してきました。

そして今回、遅れて到着した最後にして最大の1本が、ついに入荷いたしました。

年末に発売された3アイテムケルト文字が象徴する「ISLAY」

シリーズの代名詞とも言える、ラベルいっぱいに描かれたケルト文字の「ISLAY」。

その名にふさわしく、今回の原酒は1999年蒸留のラフロイグ。

アイラモルトと抜群の相性を見せるラムカスク熟成により、スモーキーさの奥に甘美で奥行きのある表情を獲得しています。

生産本数はわずか149本。

ケルティックコレクション25周年を締めくくるにふさわしい、極めて希少な1本です。

テイスティングノート

ラム樽での長い熟成を雄弁に物語る、甘くコクのあるクリーミーなダークトフィーの香り。

オークセージやリコリスルートが、やわらかなスモークと溶け合い、塩味を帯びたビタースイートチョコレートのニュアンスが広がる。

幾層にも重なるフレーバーが口内を満たし、時間とともに表情を変えていく。

フィニッシュは長く複雑で、ピート、甘さ、そしてアイラらしい塩気が心地よく残る。

ラフロイグ 1999 26年 / キングスバリー ケルティック製品概要

■ ラフロイグ 1999 26年 / キングスバリー ケルティック

・国名：イギリス

・地域：スコットランド

・容量：700ml

・アルコール度数：53.9%

・カスクタイプ：ラムカスク

・目安小売価格：\76,780(税込)

キングスバリー社とは

キングスバリー社は、スコットランド・アバディーンにて設立され、1989年よりシングルモルトウイスキーのボトリングを開始。現在はエジンバラを拠点とする、スコットランドを代表するインディペンデント・ボトラーです。創業以来、数々の高品質かつ個性的なシングルモルトを世に送り出してきました。

創設当初は、モルトウイスキーという概念がまだ一般的でなかった時代。キングスバリー社はいち早くその可能性に着目し、樽の選定、シングルカスクの重視、チルフィルタレーションを行わない姿勢など、原酒の個性を最大限に尊重する哲学を貫いてきました。そのこだわりは、多くの名作ボトルを生み、確固たる評価へとつながっています。

2012年には、スプリングバンク蒸留所の創業一族であるゴードン・ライト氏が代表に就任し、現在に至るまでブランドの品質と哲学を支えています。

