株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル 」全店とオンラインショップで、2026年2月1日（日）よりバレンタインにおすすめの限定タルトや焼き菓子を販売開始いたしました。

店舗限定 バレンタイン限定タルト

あまおうとメルティ・ストロベリームースのタルト

「あまおうとメルティ・ストロベリームースのタルト」価格：1ホール（直径約14cm）4,580円（税込）販売期間：2026年2月1日（日）～2026年2月14日（土）商品詳細：甘酸っぱいいちごムースでベリージュレとガナッシュを包みこみ、濃厚なベルギーチョコレートをたっぷりとかけました。ショコラマカロンとあまおうを華やかに飾りました。

いちごとハートのガトーショコラ

「いちごとハートのガトーショコラ」価格：1ホール（直径約14cm）3,980円（税込）販売期間：2026年2月1日（日）～2026年2月14日（土）商品詳細：しっとり焼き上げた濃厚なガトーショコラ。甘酸っぱいいちごを飾り、可愛らしいハートチョコレートをあしらいました。

オンラインショップ限定タルト

リッチな生チョコレートのタルト

オンラインショップのみでの限定販売となります。数量も限られておりますので、お早めにお買い求めください。ご自宅や遠方の大切な方へも、冷凍配送でお送りできますので、ラ・メゾンの美味しさを全国へお届けいたします。

「生チョコレートのモンブランタルト」価格：1ホール（直径約16cm）5,400円（税込）お届け期間：2026年2月1日（日）～商品詳細：栗とカシスを練りこんだアーモンドタルトにフレッシュクリームを重ね、フルーティな香り高いチョコレートを使用した生チョコをしぼりました。※なくなり次第、販売終了いたします。

店舗でもオンラインでも

ラ・メゾンのチョコレート菓子ギフト

ラ・メゾンでは、バレンタインの贈り物におすすめの焼き菓子ギフトもご用意しております。

ハートのベイクドショコラ

「ハートのベイクドショコラ」価格：単品620円（税込）/ 2個入り \1,230（税込）/ 4個入り \2,450（税込）商品詳細：キュートなハート形にクリーミーなガナッシュをぎゅっととじ込めてしっとりと焼き上げた濃厚ショコラ。甘酸っぱいいちご、ほろ苦いキャラメルチョコレート、香ばしいピスタチオ、優しい甘みのホワイトチョコレートの4種の味わい。

ミルフィーユショコラ

「ミルフィーユショコラ」価格：5個入 1,380円（税込）／10個入 2,680円（税込）／15個入 3,880円(税込）／20個入 4,880円（税込）商品情報：フルーツや紅茶の味わいとサクサクパイの食感を楽しむミルフィーユ。口溶けの良いなめらかなチョコレートでコーティング。

この他にもタルトやギフトをご用意してお待ちしております

