近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）2月25日（水）から27日（金）までの3日間、英語村E3［e-cube］（イーキューブ）において「春の一般公開」を開催します。通常は在学生のみ利用可能な、外国人スタッフとの英語コミュニケーションを体験できる施設ですが、期間中は高校生以上の方であればどなたでもお入りいただけます。実践的な英語コミュニケーション体験を通して、英語が通じる喜びや話す楽しさを体感していただけます。【本件のポイント】●通常は近畿大学在学生のみ入場可能な英語教育施設を、高校生以上の一般の方に無料で開放●自由で開放的な雰囲気の中で、外国人スタッフとの会話を気軽に体験できる●楽しみながら英語を学ぶことができ、地域交流、異世代交流の場として好評【本件の内容】近畿大学英語村E3［e-cube］は、平成18年（2006年）に「遊びながら英語を楽しく学ぶ」をコンセプトに開設された英語教育施設です。近畿大学の学生はいつでも好きなときに施設を利用して常駐の外国人スタッフと会話ができるほか、さまざまなイベントやアクティビティを実施することで、楽しみながら英語に触れることができるというスタイルを確立しています。大学教育の常識を覆す画期的な施設として、他大学や市町村でもこの施設を参考にした取り組みが広がっています。本学では、地域貢献活動の一環として大学の長期休暇期間を活用して、一般の方に施設を開放しています。普段は在学生のみが利用できる学内施設ですが、年2回開催する一般公開の期間中は、高校生以上であればどなたでも無料でご利用いただけます。自由で開放的な雰囲気の中、外国人スタッフとの会話を通じて、実践的な英語コミュニケーションを体験できます。一般公開には、毎回年齢や職業を問わず多くの方が来村し、楽しみながら英語を学べる場として好評を得ているほか、英語を通じた地域交流や異世代交流、情報・意見交換の場としても活用されています。英語学習に関心のある方はもちろん、これから英会話を始めたい方にも気軽にご参加いただける取り組みです。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月25日（水）～27日（金）11：00～17：00 （お一人様につき、1日あたり30分×2回まで参加可能）場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 英語村E3［e-cube］ （大阪府東大阪市小若江3-4-1、 近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象 ：高校生以上の一般の方（定員各回12人、入場無料、要事前申込）申込方法：下記URLからお申込みください。 https://www.kindai.ac.jp/e-cube/new/2026/02/049032.htmlお問合せ：近畿大学英語村E3［e-cube］TEL（06）4307-3082【関連リンク】英語村https://www.kindai.ac.jp/e-cube/