シスメックス株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：浅野 薫、以下「シスメックス」）とH.U.グループホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表執行役会長 兼 社長：竹内 成和）の連結子会社である富士レビオ・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川 剛生、以下「富士レビオHD」）は、2023年10月に締結した免疫検査領域における業務提携基本契約※1に基づき協議を続けた結果、認知症検査の販売協業について合意しました。

富士レビオHDが保有する全自動化学発光酵素免疫測定システム「ルミパルス®」および認知症関連試薬（以下「本製品群」）を、両社が合意する地域・国を対象にシスメックスが独占的に販売します。今後、治療薬普及に伴う検査ニーズの充足へ両社が協力し、販売対象国を順次拡大してまいります。

両社は、2023年10月に業務提携基本契約を締結して以降、免疫検査の発展とグローバル展開の加速に向けて協議を重ねてきました。同年11月には、アルツハイマー病をはじめとした神経変性疾患関連領域の試薬に関するCDMO契約※2を締結しました。さらに、同年12月には、両社が保有する試薬原料の供給に関し基本合意※3し、相互に新規試薬開発を加速させる具体的な取り組みを推進してきました。

世界的な高齢化の進行に伴い、神経変性疾患の患者数は急速に増加しています。中でもアルツハイマー病※4は、医療・社会における深刻な課題となっています。

近年、アルツハイマー病の進行を抑制する新たな治療薬が登場し、その有効利用に必要となる検査の普及が求められています。

シスメックスにはグローバルな販売・サービスネットワークおよび薬事申請の豊富な経験があり、富士レビオHDには高い試薬開発力と製造能力があります。両社は、これらの強みを組み合わせ、本製品群の販売をブラジルから開始します。今後、対象地域を中南米、中東、アジアなどへと順次拡大していく計画です。

シスメックスが保有する全自動免疫測定装置 HISCL™シリーズおよび富士レビオHDが保有する本製品群の強みを活用し、対象地域のお客様が利用できる製品の選択肢を広げ、認知症領域における検査の早期普及に貢献してまいります。

※「HISCL™」はシスメックス株式会社の商標です。

※「ルミパルス®」は富士レビオ株式会社の登録商標です。

【注釈】

※1 2023年10月10日リリース『シスメックスと富士レビオHD、免疫検査領域における業務提携基本契約を締結』

https://www.sysmex.co.jp/news/2023/231010.html

※2 2023年11月30日リリース『シスメックスと富士レビオHD、免疫検査領域での提携において神経変性疾患関連領域の試薬に関するCDMO（Contract Development and Manufacturing Organization：受託開発製造）契約を締結』

https://www.sysmex.co.jp/news/2023/231130.html

※3 2023年12月14日リリース『シスメックスと富士レビオHD、免疫検査領域での提携において試薬原料供給に関し基本合意』

https://www.sysmex.co.jp/news/2023/231214.html

※4 WHOによると、世界では現在5,500万人以上が認知症を患っており、2050年にはその患者数が1.3億人にのぼると言われています。そのうち、アルツハイマー病は60～70％を占めると言われています。

出典：Global status report on the public health response to dementia executive summary (Sep. 2, 2021, World Health Organization)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344707/9789240034624-eng.pdf

【シスメックス株式会社について】

シスメックスは、グループ企業理念「Sysmex Way」において「ヘルスケアの進化をデザインする。」をミッションに掲げています。1968年の創立以来、血液や尿などを採取して調べる検体検査分野を中心として事業を展開し、現在は190以上の国や地域で、人々の健康を支えています。長期ビジョン「より良いヘルスケアジャーニーを、ともに。」のもと、一人ひとりの生涯にわたるヘルスケアの旅路「ヘルスケアジャーニー」がより良いものになるよう、検体検査領域でのさらなるイノベーション創出に加え、新たな領域にも挑戦しています。シスメックスは、独自のテクノロジーとソリューション、さらにはさまざまなパートナーとの協創を通じて新たな価値を提供し、健康で長生きしたいという人々の普遍的な願いに寄り添います。シスメックスの詳細については、www.sysmex.co.jpをご覧ください。

※「ヘルスケアジャーニー」はシスメックス株式会社の登録商標です。

【富士レビオグループについて】

富士レビオグループは、H.U.グループの一員であり、臨床検査薬業界のリーディングカンパニーとして価値あるテクノロジーやバイオマーカー製品を提供する研究開発型企業です。ヘルスケア市場に新たな価値を創生し人々の健康と医療の未来に貢献していくことを使命とし、富士レビオ・ホールディングス株式会社の傘下に、日本・米国・欧州を拠点としたグローバル体制を整え、お客様に高品質な製品をお届けしています。

私たちは業界をリードする大手グローバルIVD（In Vitro Diagnostics：臨床検査薬）メーカー様と提携し、保有する高い技術と最先端のバイオマーカーに関する原料等を活用することにより、様々なプラットフォーム上における検査ソリューションの開発から製造、供給までを担っています。詳細については、https://www.fujirebio.co.jp/をご覧ください。

以上