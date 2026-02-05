ドラマ『フォールアウト』から、「ルーシー・マクレーン」を1/4スケールで立体化
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインから、『フォールアウト』に登場する「ルーシー・マクレーン」の1/4スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は2月5日よりスタート。商品の発売は2027年6月～9月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/fo-lucy-maclean-remfo-02s.html
「よし、やるか」
Vault 33のヒロインが歩む、波乱の旅路を1/4スケールで描写
核戦争から200年後の世界を舞台に、主人公3人の物語が交錯する『フォールアウト』。原作ゲームから痛烈な風刺精神も受け継いだドラマから、「ルーシー・マクレーン」をリアルエリートマスターラインで立体化。
レイダーに連れ去られた父を救うため、暴力と混沌が支配する地上--ウェイストランドへと飛び出したルーシー・マクレーン。彼女の波乱に満ちた旅を、1/4スケールで切り取った1体です。
辺りを見回しながらゆっくり歩くポージングは、彼女の楽観的なキャラクターを体現したもの。故郷Vault 33の教育による品行方正さも、まっすぐに伸びた背筋から感じられるはずです。
彩色・造形技術の粋を集めた顔立ちは、演じたエラ・パーネルそのもの。
柔らかなスキントーン、艶やかな唇、そして印象的な眼差しを実現しています。
ジャンプスーツも素材の質感はもとより、経年の傷やヤレ感まで表現。
ピップボーイにはLEDユニットによる発光機能も搭載しました。
さらに右手パーツは、10mmピストル、リッパー、布包みの3種類を用意。
付け替える度に印象的なシーンがよみがえります。
壊れたヌカ・コーラの自販機。
にこやかなVaultボーイ。
背後で蠢くラッドローチ。
地上の荒野とVaultの扉を重ねた特製ベースは、作中のアイコンをコラージュしたものです。
「DON’T LOSE YOUR HEAD」に込められた意味と共にお楽しみください。
本ボーナス版には、ヴィルツィヒの頭部を持つ右手を追加。
白濁した瞳と腐敗の進んだ肌が、過酷な旅の行く末をほのめかします。
グール、今後登場するマキシマスと共に、ウェイストランドのリアルを伝えるコレクションピースです。
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
リアルエリートマスターライン
フォールアウト ルーシー・マクレーン ボーナス版
※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。
商品価格 ：\202,290（税込）
発売時期 ：2027年6月～2027年9月頃
販売数量 ：400
シリーズ ：フォールアウト
フォーマット：リアルエリートマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高:59cm 全幅:39cm 奥行:40cm
重量：約10.8Kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・右手×3（10mmピストル、リッパー、布包み）
・ホルスター×2（空、10mmピストル）
・LED発光機能（ピップボーイ）
・特製ベース
・ボーナス特典：右手×１（ヴィルツィヒ）
※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）
権利表記 ：(C)/(TM) 2026 ZeniMax (C) 2026 Amazon Content Services LLC
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/