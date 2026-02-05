ドラマ『フォールアウト』から、「ルーシー・マクレーン」を1/4スケールで立体化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインから、『フォールアウト』に登場する「ルーシー・マクレーン」の1/4スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は2月5日よりスタート。商品の発売は2027年6月～9月を予定しています。



「よし、やるか」

Vault 33のヒロインが歩む、波乱の旅路を1/4スケールで描写

核戦争から200年後の世界を舞台に、主人公3人の物語が交錯する『フォールアウト』。原作ゲームから痛烈な風刺精神も受け継いだドラマから、「ルーシー・マクレーン」をリアルエリートマスターラインで立体化。

レイダーに連れ去られた父を救うため、暴力と混沌が支配する地上--ウェイストランドへと飛び出したルーシー・マクレーン。彼女の波乱に満ちた旅を、1/4スケールで切り取った1体です。

辺りを見回しながらゆっくり歩くポージングは、彼女の楽観的なキャラクターを体現したもの。故郷Vault 33の教育による品行方正さも、まっすぐに伸びた背筋から感じられるはずです。

彩色・造形技術の粋を集めた顔立ちは、演じたエラ・パーネルそのもの。

柔らかなスキントーン、艶やかな唇、そして印象的な眼差しを実現しています。

ジャンプスーツも素材の質感はもとより、経年の傷やヤレ感まで表現。

ピップボーイにはLEDユニットによる発光機能も搭載しました。

さらに右手パーツは、10mmピストル、リッパー、布包みの3種類を用意。

付け替える度に印象的なシーンがよみがえります。

壊れたヌカ・コーラの自販機。

にこやかなVaultボーイ。

背後で蠢くラッドローチ。

地上の荒野とVaultの扉を重ねた特製ベースは、作中のアイコンをコラージュしたものです。

「DON’T LOSE YOUR HEAD」に込められた意味と共にお楽しみください。

本ボーナス版には、ヴィルツィヒの頭部を持つ右手を追加。

白濁した瞳と腐敗の進んだ肌が、過酷な旅の行く末をほのめかします。

グール、今後登場するマキシマスと共に、ウェイストランドのリアルを伝えるコレクションピースです。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/fo-lucy-maclean-remfo-02s.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

リアルエリートマスターライン

フォールアウト ルーシー・マクレーン ボーナス版

※本ボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 ：\202,290（税込）

発売時期 ：2027年6月～2027年9月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：フォールアウト

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:59cm 全幅:39cm 奥行:40cm

重量：約10.8Kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・右手×3（10mmピストル、リッパー、布包み）

・ホルスター×2（空、10mmピストル）

・LED発光機能（ピップボーイ）

・特製ベース

・ボーナス特典：右手×１（ヴィルツィヒ）

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：(C)/(TM) 2026 ZeniMax (C) 2026 Amazon Content Services LLC

