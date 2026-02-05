「大阪オートメッセ2026」にて人気漫画『頭文字D』ZIPPO、「300個限定生産」の一部を販売します。

『頭文字D』のZIPPOがノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JPから登場。「大阪オートメッセ2026」にて一部販売。世界でわずか300個のみ生産され、すべての本体にシリアルナンバーが刻まれたプレミアムなモデルです。本体には主人公・藤原拓海が登場する作中のシーンをレーザー刻印で表現。プリントでは再現できない繊細な描写が、光沢のあるガンメタリックのボディに高級感を添えています。バトルシーンを刻んだデザインは『頭文字D』の熱気を日常に持ち込むことができる特別な仕様となっています。さらにZIPPOのサイド部分には「001/300 ～ 300/300」のシリアルナンバーを刻印。ナンバーはランダムとなりますが、世界に300個のみの生産・販売となります。デザインはシンプルでありながら洗練され、角度によって黒にもシルバーにも表情を変えるガンメタリックが魅力です。落ち着いた質感のレーザー刻印と輝きを放つボディのコントラストが大人の品格を演出し、嗜好品としてもふさわしい仕上がりです。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にお求めください。オンライン販売も行っております。オンラインページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）・会場：インテックス大阪・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/

商品詳細

**サイズ**：H5.5×W3.8×D1.2(cm) **素材**：真鍮(米国Zippo社製) **JAN**：4570138441243 **品番**：441243（C）しげの秀一/講談社

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

