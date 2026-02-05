【豊島区】学びいろいろ、自分色見つかる！地域の活動が集結する「生涯学習フェスティバル」開催

公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、2026年3月1日（日）、としまセンタースクエア（豊島区南池袋2-45-1豊島区庁舎1F）にて【生涯学習フェスティバル】を開催いたします。

本イベントは、「学びいろいろ、自分色見つかる！」「未来の自分をデザインする学びのヒントを見つけに来ませんか？」を合言葉に、豊島区の生涯学習の魅力を凝縮したイベントです。

■「地域文化創造館」と歩む、豊島区の生涯学習

豊島区には、駒込・巣鴨・雑司が谷・南大塚の各エリアに「地域文化創造館」があります。ここは、区民の皆さまが趣味の講座を受けたり、サークル活動を通じて仲間を作ったりする、地域コミュニティと学びの拠点です。

今回の「生涯学習フェスティバル」は、普段これらの館で活動している方々が日頃の成果を披露する場であるとともに、「これから何かを始めてみたい」と考えている方を応援する場でもあります。地域文化創造館がどのような場所なのか、どんな学びがあるのかを、一度に体感できる絶好の機会です。

■春のスタートを感じる多彩なプログラム

会場は、春の訪れを感じさせる温かな雰囲気で皆さまをお迎えします。初心者の方でも、展示やステージを通じて「これなら自分にもできそう！」というきっかけが見つかるはずです。

1.ステージ：情熱が伝わる発表の場

子どもたちのダンス、アンサンブル演奏、尺八、風流踊りなど、多様なジャンルの学習成果が披露されます。

【特別講演】

牧野篤氏（大正大学地域共生学部教授・東京大学名誉教授）による、人生を豊かにする学びについての講演。

【落語＆トーク】

地域文化創造館の社会人落語教室からプロへ転身した落語家・三遊亭萬都氏が登場。学びが人生の可能性を広げることを証明する一席です。

＊お席の予約について

講演会および落語は、「当日確実にお席で鑑賞したい」という方のために、事前予約フォームをご用意しております。安心してお越しいただけるよう、早めの予約をお勧めいたします。※定員数を超えた場合は抽選

2.体験：新しい趣味との出会い

こぎん刺し、バードカービング、プリザーブドフラワー、チェスなど、その場で体験できるワークショップを開催します（一部有料）。「まずは試してみたい」という好奇心を大切にサポートします。

※画像はイメージです3.相談・交流：あなたの「一歩」に寄り添う

生涯学習についての相談スペースや、地域文化創造館の活動紹介コーナーを設置。「自分に合うサークルは？」「近くの館では何ができるの？」といった疑問に丁寧にお答えします。

また、豊島区が行っている生涯学習関連事業についてのステージ発表や展示コーナーもあります。

■開催概要

日時：2026年3月1日（日）10:00～16:00

会場：としまセンタースクエア（豊島区役所本庁舎1階）

対象：どなたでも（出入り自由）

費用：入場無料（体験教室は一部材料費等が必要）

申し込み：落語・講演会のみ、座席の事前予約が可能（公式サイト専用フォームより）

公式サイト：https://sites.google.com/toshima-mirai.or.jp/festival-2026/

■会場へのアクセス

としまセンタースクエア（東京都豊島区南池袋2-45-1）

東京メトロ有楽町線「東池袋駅」直結（1番出口方面へ徒歩3分）

JR・私鉄各線「池袋駅」より徒歩9分

主催：公益財団法人としま未来文化財団 地域文化課

共催：豊島区

【お客様からのお問い合わせ先】

生涯学習フェスティバル事務局

（公益財団法人としま未来文化財団 地域文化課 南大塚地域文化創造館内）

TEL：03-3946-4301（平日9:00～17:00※休館日を除く）