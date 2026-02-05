ＪＡ全農は、京都府・大阪府・広島県の直営飲食店舗（３店舗）で、２月６日（金）～２月１９日（木）の間、「栃木県産とちあいかフェア」を開催します。栃木県は、関東平野の肥沃な大地や冬の日照時間に恵まれイチゴ栽培に適しており、様々な品種のいちごを栽培する日本一の産地で、「とちおとめ」「スカイベリー」「とちあいか」などを中心に全国に出荷しています。最新品種の「とちあいか」は、大粒で香り良く際立つ甘さが特長で、“愛”される“とち”ぎの“果”実になってもらいたいという願いを込められています。フェアでは、今が旬の「とちあいか」を贅沢に使用したメニューを各店舗で提供します。とちあいかは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「とちぎ新鮮倉庫」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c1L52/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月６日（金）～２月１９日（木）２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェ京都ポルタ店（京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町９０２番地）（２）和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）（３）みのる食堂エキエ広島店（広島県広島市南区松原町１-２ekie１階）