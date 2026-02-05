BTSが刻んだ軌跡をいま、辿る。Leminoにてライブ・バラエティなどBTS 28作品を独占配信中。2026年2月5日よりTVCMもオンエア！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」にて、BTS出演の28作品を独占配信中です。

BTS作品視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1926/genre/2-1-115?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-bts-0205

2026年3月の7人でのカムバックが発表され、完全復活への期待がますます高まっているBTS。彼らのこれまでの軌跡を振り返ることができるライブ映像やバラエティをLeminoでお届けします。

「In the SOOP BTS ver.」「BON VOYAGE」などメンバーの素顔が垣間見られるバラエティや、「 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 」「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」など珠玉のライブ映像、また「BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [MAGIC SHOP]」などのグローバルファンミーティングまで、BTSを思い切り堪能できるラインアップです。

コロナ禍に開催された「BANG BANG CON The Live」ではARMY（BTSファンの呼称）のために用意されたBTSの『部屋』でオンラインホームパーティーとして大いに盛り上げ、「BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO」では無観客公演にも関わらず、最先端技術を駆使しARMYたちと同じ空間にいるかのような雰囲気を作り出すなど、どんなときもファンとともに歩んできたBTS。

約4年ぶりとなるカムバックの前に是非もう一度Leminoでお楽しみください。

なお、Leminoのご視聴について、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」の〈選べる特典〉でLeminoを選択すると、Leminoプレミアムが追加料金なしでお楽しみいただけるようになります（2026年2月25日（水）開始予定）。本日2026年2月5日（木）からTVCMの放映も開始しますので、あわせてご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_-1D9VDaSlI ]ドコモMAX「帰ってくる！」篇 :https://youtu.be/_-1D9VDaSlI

【配信概要】

■LeminoプレミアムでBTS 28作品を独占配信中（一部無料作品あり）

■BTS作品視聴ページ

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1926/genre/2-1-115

■Lemino BTS特設ページ

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000066/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000066/)

■「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」の〈選べる特典〉特設サイト

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/

■別添：Leminoプレミアム配信作品

【ライブ】

BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO

BTS MAP OF THE SOUL ON:E

BANG BANG CON The Live

2019 BTS 5TH MUSTER【MAGIC SHOP】

BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5【MAGIC SHOP】

BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF' - JAPAN EDITION

BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ SAO PAULO

BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ LONDON

BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ SAUDI ARABIA

BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'【THE FINAL】

BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF’ SEOUL

BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF’ NEW YORK

BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF’ LONDON

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ～SPECIAL EDITION～

BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ～JAPAN EDITION～ at 東京ドーム

BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'～JAPAN EDITION～ at 福岡ヤフオク!ドーム

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ～Japan Edition～

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL

【映画・ドキュメンタリー】

RM: Right People， Wrong Place

BTS: Yet To Come ※Lemino独占配信ではありません

BRING THE SOUL: DOCU-SERIES

BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES

BRING THE SOUL: THE MOVIE

BREAK THE SILENCE: THE MOVIE

【バラエティ】

IN THE SOOP BTS ver. シーズン2

In the SOOP BTS ver.

BON VOYAGE Season.4

BON VOYAGE Season.3

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,100円（税込） ※2026年2月10日（火）より、月額1,650円（税込）に改定されます。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。