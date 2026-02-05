近畿大学体育会卓球部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）2月23日（月・祝）、近畿大学記念会館にて「第3回 KINDAI BIG BLUE 卓球フェスティバル」を開催します。近畿大学創立100周年記念企画として、卒業生でソウルオリンピック日本代表、日本卓球協会専務理事の宮粼義仁（みやざきよしひと）氏をお招きし、トークショー、講習会、交流試合を行います。【本件のポイント】●参加対象をこれまでの小中学生から一般の方まで拡大し、「KINDAI BIG BLUE 卓球フェスティバル」を開催●本学卒業生でソウルオリンピック日本代表、日本卓球協会専務理事の宮粼義仁氏をお招きし、トップ選手育成の考え方や指導のポイントを紹介●近畿大学の学生・卒業生との試合を実施し、参加者が卓球を楽しみながら交流できる機会を提供【本件の内容】「KINDAI BIG BLUE 卓球フェスティバル」は、卓球の"喜びと楽しさ"を伝え、卓球界の発展と社会貢献に寄与することを目的に、近畿大学体育会卓球部が開催するイベントです。今回は参加対象をこれまでの小中学生から一般の方まで広げて実施します。第1部では、卒業生でソウルオリンピック卓球日本代表の宮粼義仁氏をお招きしてトークショーを実施します。宮粼氏は日本卓球協会専務理事として卓球界の中枢を担い、過去には男子代表監督も務めるなど、卓球ニッポンの復活に大きく貢献してきた人物です。トップ選手育成に携わってきた経験をもとに、育成の考え方や指導現場で大切にしているポイントをお話しいただきます。あわせて、ジュニア世代の強化合宿で行われているトレーニング方法をデモンストレーションを交えて紹介します。さらに、監督・コーチ・保護者それぞれの関わり方や、生涯スポーツとして卓球を楽しむための考え方など、さまざまな立場の方に参考となる内容を取り上げます。第2部では、参加者同士の試合に加え、近畿大学の学生や卒業生との交流試合、講習会・レッスンを行い、卓球を楽しみながら交流できるプログラムを行います。第1部トークショーで学んだ内容を実技や試合で体験できる構成となっており、初心者から経験者まで目的に合わせて参加できます。企画・運営は近畿大学体育会卓球部の学生が担当し、社会貢献につなげます。参加者にとっては試合やレッスンを通じて卓球を楽しめる場となり、学生にとっては卓球だけでなく人間的な成長の場とすることを目指します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月23日（月・祝）9：30～16：00（9：00 受付開始）場所 ：近畿大学記念会館 （大阪府東大阪市新上小阪3-4、 近鉄大阪線「八戸ノ里駅」から徒歩約15分）対象 ：小学生、中学生及び一般の方（定員300名、要事前申込）参加費 ：500円（保険加入費）ゲスト ：日本卓球協会専務理事 宮粼義仁氏運営 ：近畿大学体育会卓球部 部員30人、卒業生15人申込方法：参加者氏名、連絡先、学年または年齢を記載。団体申込みの場合は、責任者が クラブ名、氏名、連絡先、参加者氏名、学年または年齢を記載の上、下記メール宛に送信。 E-mail：kindai.ttgirl@gmail.com申込締切：令和8年（2026年）2月15日（日）※定員になり次第受付終了お問合せ：近畿大学体育会卓球部 担当：奥平 TEL（090）2113-0226【プログラム予定】9：30～11：00 第1部 宮粼義仁氏トークショー11：00～12：00 第2部 参加者同士の試合、大学生・卒業生との交流試合、講習会・レッスン12：00～13：30 昼休憩13：30～15：30 第2部 参加者同士の試合、大学生・卒業生との交流試合、講習会・レッスン15：30～16：00 お楽しみ抽選会【ゲストプロフィール】宮粼義仁（みやざきよしひと）氏日本卓球協会 専務理事昭和57年（1982年）近畿大学商経学部（現 経営学部）商学科卒業。長崎県出身。昭和59年（1984年）の全日本選手権でシングルス3位に入り、昭和60年（1985年）の世界選手権ではシングルスでベスト8進出。昭和63年（1988年）にはソウルオリンピックに日本代表として出場した。引退後は指導者としても手腕を発揮し、平成13年（2001年）に日本代表男子監督に就任。平成24年（2012年）よりJOCエリートアカデミー総監督を務め、平成28年（2016年）に日本卓球協会強化本部長、令和4年（2022年）には同協会専務理事に就任。現在の卓球ニッポンを復活へ導いた功労者として知られる。【近畿大学体育会卓球部】創部 ：昭和23年（1948年）部員数：30人（男子15人、女子15人）部長 ：田邉義隆監督 ：男子監督 蝦名宏昭 女子監督 玉置佳子練習場：近畿大学クラブセンター 卓球部道場成績 ：令和7年度全日本大学総合卓球選手権大会 男女シングルス 出場 令和7年度全日本大学総合卓球選手権大会 男女ダブルス 出場五輪 ：昭和63年（1988年）ソウルオリンピック 男子シングルス、ダブルス 小野誠治、宮粼義仁【関連リンク】体育会卓球部https://kindaittc.com/