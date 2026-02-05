プロがこっそり教える、海外調査ノウハウ＆成功のヒケツ！海外Webアンケートの基礎セミナー、2月27日(金)14時開催

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『海外Webアンケートの基礎セミナー～プロがこっそり教える、海外調査ノウハウ＆成功のヒケツ！～』を、2026年2月27日(金)14時から開催いたします。

セミナー概要

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-02-02/wf469

外国人を対象としたアンケートは、「ハードルが高い」「自分たちでは難しい」と感じていませんか？確かに、言語や文化の違い、調査パネルの確保など、国内Webアンケートとは大きく違う様々な課題があります。



そこで、そのような悩みを解決し、誰でもカンタンに、しかも低コストで外国人を対象にしたWebアンケートが実施できる『Freeasy Global』を使った調査事例をもとに、「海外Webアンケートの基礎」について学べるセミナーを開催いたします。

講師紹介

＜プログラム＞- 調査レポート-事例「外国人による、日本の魅力的な観光地ランキング！」- セミナー内容-海外Webアンケートとは-ここに注意！海外アンケートの落とし穴-国によってこんなに違う！プロがこっそり教える驚きの事実-具体的な調査実施のポイント- Freeasy Global、ブランド総研告知＜このような方におすすめ＞- 外国人へのアンケートを実施したい方- 海外アンケートの基礎を知りたい方- 海外での市場調査に興味がある方- 格安で海外アンケートを実施してみたい方

株式会社ブランド総合研究所 代表取締役 田中 章雄 氏

福井県出身。東京工業大学卒業後、日経BP社で雑誌記者や新事業開発を担当。2005年にブランド総合研究所を設立し、地域・企業ブランドの戦略立案や調査、PRに取り組む。

地域ブランドの第一人者として、全国で研修や調査を多数実施。

フードバリアフリー協会代表理事として、食を通じた地域活性化にも尽力。「地域ブランド調査」や「都道府県魅力度ランキング」などを開発し、メディアでも活躍中。

開催概要

セミナー名：海外Webアンケートの基礎セミナー

～プロがこっそり教える、海外調査ノウハウ＆成功のヒケツ！～

配信日時： 2026年2月27日（金）14:00～15:30

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

個人情報の取扱い

事後アンケートでブランド総合研究所からの提案を希望（資料送付含む）された方のお客様情報は、株式会社ブランド総合研究所に提供する場合がございます。

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

