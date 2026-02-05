Nowhere Group株式会社

Nowhere Group株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：竹内 剛、以下「Nowhere」）が運営する、宿泊施設特化型M&A・投資支援プラットフォーム「INVESTEL（インベステル）」は、ホテル・旅館・民泊など宿泊施設の経営状態を多角的に可視化する無料簡易診断サービス「INVESTEL 経営健康診断（INVESTEL Score）」の提供を開始しました。

本サービスは、宿泊事業の状態を「黒字・赤字」といった単純な指標ではなく、事業価値・収益性・投資効率・運営効率・安全性・市場性の6つの視点からスコア化**し、次に取るべきアクションを明確にする“宿泊施設版・人間ドック”のような位置づけのサービスです。

◼︎背景

宿泊施設経営は「見えない不調」を抱えやすい

宿泊業界では近年、インバウンド回復や観光需要の変動、原材料費・人件費の高騰などにより、経営環境が急速に変化しています。

売上や稼働率は確認しているものの、それが本当に良い状態なのかは分からない。

運営会社をこのまま任せ続けていいのか、改善すべき点がある気はするが、どこから手を付ければいいのか判断できない。

売却も選択肢として頭にはあるが、今決断すべきかどうかの材料がなく、つい先延ばしにしてしまう--。INVESTEL 経営健康診断は、こうした“判断に迷う状態”から抜け出すための、最初の一歩として設計されています。宿泊施設の経営状態は、「数字を見ているつもりでも、実は全体像が把握できていない」ケースが少なくありません。

INVESTELはこうした課題に対し、専門家知見と業界データをもとに“まずは現状を知る”ための簡易診断として、本サービスを開発しました。

◼︎ INVESTEL 経営健康診断（INVESTEL Score）とは

宿泊施設の経営状態を「感覚」ではなく「数値」で可視化し、次に打つべき一手を明確にする無料の簡易診断サービスです。

診断結果は、S～Dランクのスコア形式で表示され、

「どこが強みで、どこがボトルネックなのか」

「改善すれば価値が伸びるポイントはどこか」

を直感的に把握できます。

※本サービスは簡易診断であり、詳細な査定や本格的な分析を目的とするものではありません。

6つの視点で宿泊資産を総合評価

専門家（レベニューマネージャー、不動産鑑定士、アセットマネージャー、M&Aコンサルタント等等）の監修のもと、以下の観点から診断を行います。

◼︎売却ありきではない、「判断材料」としての診断

- 事業価値：宿泊事業としての収益力・運営価値- 収益性：売上・利益・稼働率などの収益構造- 投資効率性：ROIや回収期間など投資視点での効率- 運営効率性：GOP比率・コスト構造・生産性- 安全性：利益耐性・固定費比率・事業安定性- 市場・成長性：エリアの観光需要・供給環境・将来性

本サービスは、売却やM&Aの可否を即断するための査定ではなく、

今後の選択肢を検討するための“判断材料”を提供することを目的としています。

今は売るべきか、続けるべきか

改善して価値を高める余地はあるか

将来の選択肢を広げるために、今やるべきことは何か

こうした経営判断の“入口”として活用いただくことを目的としています。

診断後、より具体的な分析や個別の相談を希望される場合には、無料の個別相談も受け付けています。

◼︎なぜINVESTELがこのサービスを提供するのか

INVESTELはこれまで、累計約670億円超の宿泊不動産を取り扱い、300件を超える案件掲載、500件以上の収支シミュレーションを通じて、宿泊事業の収益性・事業価値・投資判断に関する支援を行ってきました。

こうした宿泊施設の売却・再生・承継・投資支援に携わる中で見えてきたのが、

「数字は見ているが、判断できない」

「売る・続ける・改善する、どれを選ぶべきか分からない」

という宿泊施設オーナーの共通課題です。

これは「正しい判断ができる情報に、誰もが最初にたどり着けていない」という構造的な課題であると感じています。

経営健康診断は、

- 経営者が自分の施設を客観視するための第一歩- 業界全体の意思決定の質を高めるための基盤- 将来的な改善・再生・M&Aを支えるデータ資産

として位置づけています。

INVESTELは今後も、宿泊事業を「勘と経験」だけに頼らない、

持続可能で透明性のある産業へ進化させる仕組みづくりを進めてまいります。

■ サービス概要

サービス名：INVESTEL 経営健康診断（INVESTEL Score）

対象：ホテル・旅館・民泊など宿泊施設のオーナー・経営者

費用：無料

内容：簡易入力による宿泊事業の多角的スコア診断

※今後随時機能アップデートしてまいります。

【会社概要】

会社名：Nowhere Group株式会社

所在地：東京都中野区弥生町2-25-10 弥生町2丁目ビル1F

代表者：代表取締役 竹内 剛

設立：2019年6月

事業内容：小規模型宿泊施設のプロデュース・開発、民泊運営、運営委託、宿泊不動産の売買・M&A支援、清掃事業

運営サービス：宿泊不動産・M&Aプラットフォーム「INVESTEL（インベステル）」

URL：https://investel.jp/(https://investel.jp/)