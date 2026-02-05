コンシューマ向け新ブランド「AmuLit」人気タイトル「レッドベルの慟哭」中国語繁体字版を2月5日(木)に発売

写真拡大 (全6枚)

株式会社ボルテージ


　株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、当社のコンシューマ向けブランド「AmuLit」の人気タイトル「レッドベルの慟哭」の中国語繁体字版「紅鈴的慟哭」を、2月5日（木）に発売したことをお知らせいたします。



　「レッドベルの慟哭」（以下、「レッドベル」）は、孤独なヴァンパイアハンターたちが集い、世界の命運を賭けて戦う、人間界と魔界――2つの世界を舞台に描かれるダークファンタジーです。2025年6月の発売以降、恋愛ストーリーにとどまらない重厚でドラマチックな物語が、多くのお客様よりご好評をいただいております。



　このたび、中国・JOYOLAND社（本社：中国・北京市、代表取締役：鄭波）へのライセンスアウトにより、中国語繁体字版「紅鈴的慟哭」が発売となりました。



　当社は今後も世界中のお客様に「AmuLit」タイトルをお楽しみいただけるよう、海外展開にも一層力を入れてまいります。



「レッドベルの慟哭」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/redbell/(https://products.voltage.co.jp/redbell/)


「レッドベルの慟哭」公式X（＠RedBellsLament） ： https://x.com/RedBellsLament(https://x.com/RedBellsLament)



中国語繁体字版「紅鈴的慟哭」概要


タイトル：紅鈴的慟哭（邦題：レッドベルの慟哭）


対応機種：Nintendo Switch(TM)


発売日：2026年2月5日(木)


価格：一般版 398HKD


限定版 798HKD


対象年齢：輔15


対応言語：中国語繁体字


発売元：JOYOLAND社


販売元：傑仕登股份有限公司/ Epicsoft Asia Pte Ltd






中国語繁体字版「AmuLit」作品　好評販売中



タイトル：even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說


（邦題：even if TEMPEST宵闇にかく語りき魔女）


対応機種：Nintendo Switch(TM)


発売日：好評販売中


価格：ダウンロード版 438HKD


対象年齢：輔15


対応言語：中国語繁体字


発売元：JOYOLAND社


販売元：傑仕登股份有限公司 / Game Source Entertainment





「even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說」ニンテンドーeショップ：


https://store.nintendo.com.hk/70010000063410(https://store.nintendo.com.hk/70010000063410)




タイトル：even if TEMPEST 連綴之時的拂曉


（邦題：even if TEMPEST 連なるときの暁）


対応機種：Nintendo Switch(TM)


発売日：好評販売中


価格：ダウンロード版 398HKD


対象年齢：輔15


対応言語：中国語繁体字


発売元：JOYOLAND社


販売元：傑仕登股份有限公司 / Epicsoft Asia Pte Ltd






「even if TEMPEST連綴之時的拂曉」ニンテンドーeショップ：


https://store.nintendo.com.hk/70010000086824(https://store.nintendo.com.hk/70010000086824)



JOYOLAND社（北京歓楽百世科技有限公司）について


本社：中国・北京市　代表取締役：鄭 波


多くの女性向けビジュアルノベルの中国語ローカライズ経験を持つ企業です。


コンシューマーごとのクロスプラットフォーム移植、品質保証、配信・発売などのサービスも提供しております。


公式サイト：http://joyoland.com/(http://joyoland.com/)



ボルテージのコンシューマ向けブランド『AmuLit』



『AmuLit （アミュリット） 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。


ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような存在になれたらという想いから、英語の『Amulet（お守り）』と『Literature（物語）』を組み合わせて名付けています。


物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。





「AmuLit」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)


「AmuLit」公式X（＠AmuLit_JP） ： https://x.com/AmuLit_JP(https://x.com/AmuLit_JP)



※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo


※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



ボルテージ会社概要


社名：株式会社ボルテージ


所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階


代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）