＼湯けむりに溶ける、甘い恋の香り／バレンタイン限定「チョコレートの香湯」ととろける食感「パリパリチョコソフト」登場 山梨県 森のなかの温泉 なんぶの湯
森のなかの温泉 なんぶの湯(所在地：山梨県南巨摩郡南部町)では、バレンタインシーズンにあわせ、2026年2月11日(水・祝)から2月15日(日)まで、露天風呂ではチョコレートの香りに包まれる「チョコレートの香湯」を実施します。
さらに、おんせんカフェでは、2月3日(火)より、見た目も可愛い期間限定スイーツ「パリパリチョコソフト」を販売いたします。
大切な人と過ごすひとときにも、自分へのご褒美にもぴったりな、“甘さに癒されるバレンタイン温泉体験”をお届けします。甘くときめく時間をお楽しみください。
なんぶの湯 公式サイト： https://www.nanbunoyu.com/
なんぶの湯バレンタイン限定「チョコレートの香湯」
＜イベント内容＞
■お風呂
【チョコレートの香湯】
開催期間：2026年2月11日(水・祝)～2月15日(日)
バレンタイン限定で登場する「チョコレートの香湯」は、まるでショコラに包まれるような、甘く芳醇な香りが特徴。湯けむりとともに広がるやさしいチョコレートの香りが、日常の疲れをそっと溶かし、心までほぐしてくれます。寒い季節にぴったりの、恋する季節だけの特別なお風呂をお楽しみください。
チョコレートの香湯
■おんせんカフェ
【パリパリチョコソフト】
販売期間 ：2026年2月3日(火)～3月15日(日)
価格 ：470円(税込)
アレルギー：乳成分・小麦・大豆・アーモンド
パリパリチョコソフト
なめらかなソフトクリームを、パリッとしたチョコレートで贅沢にコーティングしたバレンタインシーズン限定のご褒美スイーツ。ひと口目の“パリッ”、続く“とろっ”とした口どけが楽しく、温泉あがりのデザートとしても相性抜群です。
自分へのちょっと贅沢なご褒美にも、大切な人との甘い時間にもおすすめです。
◆なんぶの湯について
「なんぶの湯」は、富士川の東側に位置し地下1,500メートルから湧き出す源は糸魚川～静岡構造線の東側新第三紀富士川層群火山破屑岩にあり地中深くから湧き出る大地の恵みを、ゆったりと楽しんでいただける天然温泉。アルカリ性単純泉でPH値10.3と日本でも有数の高濃度アルカリ温泉のため、美肌の湯とも言われており、露天風呂をはじめとした寝湯、気泡湯、ジャグジー風呂や地元南部町産のヒノキを使ったサウナ、ミストサウナなど種類豊富なお風呂が楽しめる日帰り温泉施設です。
なんぶの湯
■「森の温泉」をコンセプトに可愛くおしゃれに2019年リニューアル
「森の温泉」をコンセプトに、森の中を探検するワクワク感と森林の癒しをイメージした可愛らしい空間へ内外装を大幅リニューアル。「一日遊べるくつろぎ空間 温泉×食事×読書」をコンセプトに最大の特徴である温泉はそのままに、新たに本格グルメを味わえる食事処や約8,000冊の漫画や本、雑誌を読書できる「BOOK LOUNGE」、そして自由におくつろぎいただけるスペースを多数設置。カウンターテーブルやWi-Fiも完備しておりますので、おひとり様からご家族連れまで、それぞれのライフスタイルに合った贅沢なリラックスタイムを満喫できる温泉施設に生まれ変わりました。
フロアマップ
■施設概要
名称 ： 森のなかの温泉 なんぶの湯
所在地 ： 山梨県南巨摩郡南部町内船8106-1
アクセス ： JR身延線 内船駅 徒歩5分
料金 ： ＜全日＞
大人(中学生以上) 980円(町外) 690円(町内)
子供(3歳以上) 500円(町外) 350円(町内)
＜レンタル＞
館内着 400円
タオルセット 400円
館内着タオルセット 700円
※入湯税・消費税込
※3歳未満は無料。小学生以下は保護者同伴。
営業時間 ： 10:00～21:00(通常時)
入館・入浴：10:30～21:00(受付終了)
食事処 ：10:00～21:00(L.O.20:00)
■会社概要
会社名 ： 株式会社 村の駅
所在地 ： 静岡県三島市安久322-1
電話番号： 0120-54-0831
代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛
事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画
開発販売卸及び品質管理、通信販売事業の展開
設立 ： 2006年1月
URL ： http://www.muranoeki.com