第54回 国際ホテル・レストラン・ショーにAQUAが出展

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトにて開催される国内最大規模のホスピタリティとフードサービスの商談専門展「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。

当社のブースでは、宿泊施設のランドリールーム用コインランドリー機器やランドリールームに最適なキャッシュレス決済対応のコインランドリー機器を展示します。また、宿泊施設の客室に調和する、デザイン性の高い家具冷蔵庫やドラム式洗濯乾燥機、ルームエアコンなど、幅広い商品を取り揃えております。ぜひブースにお立ち寄りの上ご覧ください。

■主な出展内容

1. コイン式ガス乾燥機 HCD-3087GC

・大風量・高効率乾燥により短時間で仕上がり、ランドリーの混雑緩和とゲスト満足度向上に貢献。

・初めての方でも扱いやすい「コントロールパネル」と「音声ガイダンス」を搭載し、直感的に操作可能。

・高稼働に耐える高耐久設計で、機械トラブルを低減し、ダウンタイムを抑制。

2. コイン式全自動洗濯乾燥機 MWD-600ECP

・洗濯から乾燥までノンストップで完結し、衣類の移し替えが不要。省スペースで効率的に導入可能。

・利用者自身が暗証番号を設定できる「安心ロック機能」で、運転終了後も安全にドアロックが可能。

・洗剤自動投入により仕上がりが安定し、宿泊者は手ぶらで短時間利用ができる。

3. AQ-Connect ランドリー

・多言語対応のキャッシュレス決済アプリ「AQ-Connect ランドリー」による、スムーズで安全な決済を実現。

・稼働データの可視化により、混雑状況把握、トラブル早期発見、現金回収管理などの運用改善が可能。

・ゲストはスマートフォンで空き状況を確認でき、小銭不要でストレスのないランドリー利用が可能。

4. 家具冷蔵庫LOOC AQR-FD7P

・家具調デザインの2ドア冷凍冷蔵庫。

・右が冷蔵室、左が冷凍室のフレンチドア。ファン式でインバーターコンプレッサー採用の省エネ＆静音モデル。

・奥行45cmでお部屋のインテリアに調和。

5. ルームエアコン AXシリーズ/Eシリーズ

・エアコン内部も室外機もキレイにする「ダブル凍結クリーン」。(※1)

・サビや腐食を抑える耐塩害仕様(※2)の「長持ち室外機」。

・温度みまもり機能で暑すぎ・寒すぎを防止する「快適みまもり/温度みまもり」。(※3)

※1：すべての汚れを洗い流せるものではありません。冬期など温度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※2：日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

※3：AX シリーズ(快適みまもり)、E シリーズ(温度みまもり)。

「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」 AQUA出展概要

イベント名称：第54回 国際ホテル・レストラン・ショー

WEBサイト：https://hcj.jma.or.jp/visitor/

開催日：2026年2月17日（火）～20日（金）

開催時間：10:00～17:00（最終日は16:30まで）

出展場所：東京ビッグサイト 西１ホール ブース番号：W1-Z29

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。