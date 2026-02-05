～力士が普段食している料理を元幕内力士と一緒にいただく体験も～「第63代横綱・旭富士親方監修　旭富士道場・相撲プレミアム体験」開催！

RED MAKER株式会社

東京タワーを拠点に、アニメ・漫画・ゲーム・スポーツなどのIPとファンをつなぐマッチング事業を展開するRED MAKER株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：原 康雄、以下、RED MAKER）は、株式会社メゾンカルチャーネットワークが主催する「第63代横綱・旭富士親方監修 旭富士道場・相撲プレミアム体験」に企画協力として参画しています。

本イベントは、日本の伝統文化「相撲」を、より身近に、そして楽しく体験いただけるプレミアムイベントです。

第63代横綱・旭富士親方が所属し、これまでに2人の横綱をはじめ10人以上の関取を輩出してきた伝統ある旭富士道場（元・伊勢ヶ濱部屋）の土俵にて、四股やすり足、鉄砲などの基本稽古を実際に体験していただけます。

通常、女性が土俵に上がることはできませんが、本企画では特別に体験が可能となっています。

さらに、元幕内力士による迫力ある取組を間近でご観覧いただけるほか、稽古後には、力士が普段食べているちゃんこ鍋や大皿料理を、元力士と一緒に楽しめる食体験もご用意しています。

相撲の「強さ」「迫力」「楽しさ」「美味しさ」を一度に体感できる、ここだけの特別な体験です。

■イベント名：

～力士が普段食している料理を元幕内力士と一緒にいただく体験も～

「第63代横綱・旭富士親方監修 旭富士道場・相撲プレミアム体験」

■開催日：

2026年2月7日（土）/ 2月8日（日）/ 2月14日（土）/2月15日（日）※各日11:00～13:00（予定）

■会場：旭富士道場（元伊勢ヶ濱部屋／東京都江東区）

■参加費：19,800円（税込）

■主催：株式会社メゾンカルチャーネットワーク

■企画監修：第63代横綱・旭富士親方

■企画協力：RED MAKER株式会社

詳しくはこちら：https://www.7cn.co.jp/7tabi/tour/7372e6a0aa0e8f956b109221ff67a4ed5517c729.html

《RED MAKER株式会社について》

RED MAKERは、「世界が日本に熱狂する、RED°経済圏の作り手に。」をミッションとして、日本の誇る多様な文化を次世代エンターテインメントへと昇華し、世界へ届ける「文化創造カンパニー」を目指しています。これまで「RED°」ブランドのもと、リアル施設やデジタル領域など多方面で事業を展開し、発見と熱狂が交差する体験を生み出してきました。そしてこのたび、私たちの原点である“創る”という意思をより明確に掲げるため、新社名を「RED MAKER株式会社」へと変更。これからも、未来のエンターテインメントを生み出す挑戦を続けてまいります。

公式サイト：https://red-maker.com/