【第1弾】3/28(土),29(日) 三遠戦は「ROOK DAY」を開催

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。

3月28日(土)、29日(日) 三遠ネオフェニックス戦では、毎年恒例大人気イベント『ROOK DAY』を開催いたします。

みんなに愛されているアルバルク東京のかわいいマスコット「ルーク」が、大好きなお友達（来場者された方々）に楽しんでいただくため、そして何よりルークの力で会場を盛り上げ、少しでも選手を後押しできるよう、今年も様々なイベントをご用意しました。



ルークが一生懸命考えた「ルークづくしの2日間」をぜひお楽しみください。

さらにルークは、まだまだ皆さんを楽しませたい！と何やら計画中の様子。続報もお楽しみに！

詳細を見る :https://info.alvark-tokyo.jp/gamelp_2526/game_20260328_20260329/?utm_source=prtimes&utm_medium=%20banner&utm_campaign=2603280329_lp

来場者全員に非売品ルークアイテムをプレゼント！

3月28日(土) GAME1 ：(ルークの) まるまるっく

ルークの魅力はもちろん、ルークのだいすきな仲間や大切な場所 など、ルークのことやアルバルク東京をもっと好きになる!? 特集を1冊に詰め込んだルークの特集ミニブック。

3月29日(日) GAME2 ：ルークスティックバルーン

ルークがずーーーっとほしかった ..!? ルークデザインのスティックバルーン。

お友達と、お気に入りの場所と・・・ 一緒に持って写真を撮ったり♪応援したり！楽しみ方は様々。

【ROOK Cafe】数量限定「マグカップつき なめらかプリン 」を販売

ROOK Cafeメニュー初の「スーベニア付きグルメ」がROOK DAYで登場。

ルークも絶賛の口どけなめらかなのに濃厚なプリンを、ROOK Cafe店内壁面デザインにもある ‘’ルークとお揃い’’の限定マグカップに入って販売いたします。

※数量限定販売 / 無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

販売価格：2500円(税込)

販売場所：ROOK Cafe (TOYOTA ARENA TOKYO 4F)

【ワークショップ】ルークキャンディをつくろう！ Supported by Miraie

スポーツ観戦だけでなく、様々なエンターテイメントが集うTOYOTA ARENA TOKYOの玄関口にある、スポーツとモビリティが融合した「Sports＆Bar ARENA Miraie」とのコラボレーション企画！

飴を練ってルークのお顔の形作りから、砂糖菓子でできた顔のパーツを貼り付けたり!? 食紅で目を描いて食べられるかわいいルークのキャンディを作りましょう。

キャンディの味は30種類の中からお選びいただけます。

実施場所：ARENA Miraie 1F

実施日時：GAME1 3月28日(土) 11:30 - 16:30／GAME2 3月29日(日) 10:30 - 14:30

所要時間：おひとり様 1個 / 15分-20分

定員 ：各日69個

参加料金：1,500円/1個

参加方法：当日受付のみ※定員に達し次第終了

決済 ：キャッシュレスのみ

協力 ：Amazing Candy Company Mrs .Candy-G(https://www.amazingcandies.com/)

その他 ：当日の観戦チケットがなくてもご参加いただけます

本イベントのお問い合わせ先

ARENA Miraie（ arena_miraie@toyota-mobi-tokyo.co.jp）

【参加型イベント】みんなでなりきりルーク

ROOK DAYは "ルークコーデ”を楽しもう！

ルークグッズを身に着けて（ルークコーデ）ご来場いただきブースへお越しいただくと、限定ノベルティをプレゼント。

たくさんの「ルーク」でいっぱいのアリーナを、みんなで楽しみましょう！

実施場所

ROOK DAYブース（ALVARK PLAY PARK内）

受付時間

ハーフタイム終了まで

【参加型イベント】ルークとみんなで写真を撮ろう！

みんなが持っている "ルークぬい"(ぬいぐるみ) を持って! ルークコーデやルークグッズを身にまとって♪ 一緒に思い出の記念写真を撮りましょう！

場所：レンタルのニッケン JOINT PARK

日時：

- 3月28日(土) GAME1 15:30～15:35（TIPOFF 17:05）- 3月29日(日) GAME2 13:30～13:35（TIPOFF 15:05）

注意事項：

【ファンクラブ会員限定】ルークと個別写真撮影会

- 撮影は1回、公式カメラにて撮影させていただきます。ご自身のスマートフォン等での個別撮影はできません。- 撮影したお写真は後日公式SNSで発信させていただきますので予めご了承ください。- ルークは撮影後おやつの時間を控えておりますのでスムーズに撮影ができるようご協力をお願いします。- 雨天時中止。なお中止の場合は撮影時間の30分前までに公式SNSにて発信いたします。

アルバルク東京のマスコット「ルーク」と一緒に個別の写真撮影ができる撮影会を実施。

すでにファンクラブにご入会いただいている方だけでなく、申込締め切りまでに入会された方もお申し込みいただけます。

ぜひこの機会にご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております！

日時：

・3月28日(土) GAME1：試合終了選手退場後

・3月29日(日) GAME2：試合終了選手退場後

募集対象者・組数：

2025-26シーズン アルバルク東京公式ファンクラブ「ALVARCARS」有料会員 30組

※エントリー会員（無料）は対象外です。

※1組5名までご参加いただけます。同伴者のファンクラブ入会有無は問いません。

※写真は1人1ポーズのみとさせていただきます。

ルークの輪SNSキャンペーン！

ルークの公式LINE、公式Instagramアカウトのおともだち追加をしてキャンペーンに参加しよう！

"#ルークの輪'' を広げる活動としてご参加いただいた方には NEWデザインの「ルークカード」をプレゼントいたします！お楽しみに☆

実施場所：ROOK DAYブース （屋外 ALVARK PLAY PARK内）

受付時間：ハーフタイム終了まで

参加方法：

ルークの公式SNSアカウント 「LINE」、「Instagram」のおともだち追加、フォロー画面のご提示

【企画チケット】『ルークシート』販売！

アリーナホーム側エンドのペアシートがROOKDAY限定でルーク仕様に装飾された「ルークシート」として登場！

さらに、ルークシートご購入特典として 「ルークのサイン入りチェキ」が付いてくる！

ぜひ観戦中もルークにまみれて、より試合をお楽しみください♪

※チケット販売開始は2/9(月)19:00から順次

GAME1：3月28日(土) :https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20260328GAME2：3月29日(日) :https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20260329

ROOK DAYはルークグッズも盛りだくさん！

ROOK DAYから発売開始する新商品や、大人気「ルークのもちもちぬいぐるみくじ」の開催も！

ルークぬいぐるみ（いつもいっしょ）

まぁるいお顔とふにゃっと柔らかいお腹、片手で収まる小さめサイズで、「いつもいっしょ」にいたくなるぬいぐるみ。



販売価格：2600円サイズ

高さ：（座りの状態）15cm／幅（お顔部分）9cm

ルークのもちもちぬいぐるみくじ

開催場所：4階サブショップ１.（レンタルのニッケンJOINT PARK 付近）

販売価格：1650円／1回、6000円／4回

※1会計で4回購入いただくと10%OFF!

ルークの”すき”を集めた アリーナグルメが登場！

ROOK DAY に合わせて、ルークの “すき” を集めたグルメがアリーナに登場！

はちみつ 、りんご、しゃけ ... ルークがつまみ食いしないように ... しっかりと見守ります。

ぜひ皆さんもルークの大好物に触れて アリーナグルメも楽しみください！