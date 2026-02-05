【第1弾】3/28(土),29(日) 三遠戦は「ROOK DAY」を開催
いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。
3月28日(土)、29日(日) 三遠ネオフェニックス戦では、毎年恒例大人気イベント『ROOK DAY』を開催いたします。
みんなに愛されているアルバルク東京のかわいいマスコット「ルーク」が、大好きなお友達（来場者された方々）に楽しんでいただくため、そして何よりルークの力で会場を盛り上げ、少しでも選手を後押しできるよう、今年も様々なイベントをご用意しました。
ルークが一生懸命考えた「ルークづくしの2日間」をぜひお楽しみください。
さらにルークは、まだまだ皆さんを楽しませたい！と何やら計画中の様子。続報もお楽しみに！
詳細を見る :
https://info.alvark-tokyo.jp/gamelp_2526/game_20260328_20260329/?utm_source=prtimes&utm_medium=%20banner&utm_campaign=2603280329_lp
来場者全員に非売品ルークアイテムをプレゼント！
3月28日(土) GAME1 ：(ルークの) まるまるっく
ルークの魅力はもちろん、ルークのだいすきな仲間や大切な場所 など、ルークのことやアルバルク東京をもっと好きになる!? 特集を1冊に詰め込んだルークの特集ミニブック。
3月29日(日) GAME2 ：ルークスティックバルーン
ルークがずーーーっとほしかった ..!? ルークデザインのスティックバルーン。
お友達と、お気に入りの場所と・・・ 一緒に持って写真を撮ったり♪応援したり！楽しみ方は様々。
【ROOK Cafe】数量限定「マグカップつき なめらかプリン 」を販売
ROOK Cafeメニュー初の「スーベニア付きグルメ」がROOK DAYで登場。
ルークも絶賛の口どけなめらかなのに濃厚なプリンを、ROOK Cafe店内壁面デザインにもある ‘’ルークとお揃い’’の限定マグカップに入って販売いたします。
※数量限定販売 / 無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
販売価格：2500円(税込)
販売場所：ROOK Cafe (TOYOTA ARENA TOKYO 4F)
【ワークショップ】ルークキャンディをつくろう！ Supported by Miraie
スポーツ観戦だけでなく、様々なエンターテイメントが集うTOYOTA ARENA TOKYOの玄関口にある、スポーツとモビリティが融合した「Sports＆Bar ARENA Miraie」とのコラボレーション企画！
飴を練ってルークのお顔の形作りから、砂糖菓子でできた顔のパーツを貼り付けたり!? 食紅で目を描いて食べられるかわいいルークのキャンディを作りましょう。
キャンディの味は30種類の中からお選びいただけます。
実施場所：ARENA Miraie 1F
実施日時：GAME1 3月28日(土) 11:30 - 16:30／GAME2 3月29日(日) 10:30 - 14:30
所要時間：おひとり様 1個 / 15分-20分
定員 ：各日69個
参加料金：1,500円/1個
参加方法：当日受付のみ※定員に達し次第終了
決済 ：キャッシュレスのみ
協力 ：Amazing Candy Company Mrs .Candy-G(https://www.amazingcandies.com/)
その他 ：当日の観戦チケットがなくてもご参加いただけます
本イベントのお問い合わせ先
ARENA Miraie（ arena_miraie@toyota-mobi-tokyo.co.jp）
【参加型イベント】みんなでなりきりルーク
ROOK DAYは "ルークコーデ”を楽しもう！
ルークグッズを身に着けて（ルークコーデ）ご来場いただきブースへお越しいただくと、限定ノベルティをプレゼント。
たくさんの「ルーク」でいっぱいのアリーナを、みんなで楽しみましょう！
実施場所
ROOK DAYブース（ALVARK PLAY PARK内）
受付時間
ハーフタイム終了まで
【参加型イベント】ルークとみんなで写真を撮ろう！
みんなが持っている "ルークぬい"(ぬいぐるみ) を持って! ルークコーデやルークグッズを身にまとって♪ 一緒に思い出の記念写真を撮りましょう！
場所：レンタルのニッケン JOINT PARK
日時：
- 3月28日(土) GAME1 15:30～15:35（TIPOFF 17:05）
- 3月29日(日) GAME2 13:30～13:35（TIPOFF 15:05）
注意事項：
- 撮影は1回、公式カメラにて撮影させていただきます。ご自身のスマートフォン等での個別撮影はできません。
- 撮影したお写真は後日公式SNSで発信させていただきますので予めご了承ください。
- ルークは撮影後おやつの時間を控えておりますのでスムーズに撮影ができるようご協力をお願いします。
- 雨天時中止。なお中止の場合は撮影時間の30分前までに公式SNSにて発信いたします。
-
【ファンクラブ会員限定】ルークと個別写真撮影会
アルバルク東京のマスコット「ルーク」と一緒に個別の写真撮影ができる撮影会を実施。
すでにファンクラブにご入会いただいている方だけでなく、申込締め切りまでに入会された方もお申し込みいただけます。
ぜひこの機会にご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております！
日時：
・3月28日(土) GAME1：試合終了選手退場後
・3月29日(日) GAME2：試合終了選手退場後
募集対象者・組数：
2025-26シーズン アルバルク東京公式ファンクラブ「ALVARCARS」有料会員 30組
※エントリー会員（無料）は対象外です。
※1組5名までご参加いただけます。同伴者のファンクラブ入会有無は問いません。
※写真は1人1ポーズのみとさせていただきます。
ルークの輪SNSキャンペーン！
ルークの公式LINE、公式Instagramアカウトのおともだち追加をしてキャンペーンに参加しよう！
"#ルークの輪'' を広げる活動としてご参加いただいた方には NEWデザインの「ルークカード」をプレゼントいたします！お楽しみに☆
実施場所：ROOK DAYブース （屋外 ALVARK PLAY PARK内）
受付時間：ハーフタイム終了まで
参加方法：
ルークの公式SNSアカウント 「LINE」、「Instagram」のおともだち追加、フォロー画面のご提示
【企画チケット】『ルークシート』販売！
アリーナホーム側エンドのペアシートがROOKDAY限定でルーク仕様に装飾された「ルークシート」として登場！
さらに、ルークシートご購入特典として 「ルークのサイン入りチェキ」が付いてくる！
ぜひ観戦中もルークにまみれて、より試合をお楽しみください♪
※チケット販売開始は2/9(月)19:00から順次
GAME1：3月28日(土) :
https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20260328
GAME2：3月29日(日) :
https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20260329
ROOK DAYはルークグッズも盛りだくさん！
ROOK DAYから発売開始する新商品や、大人気「ルークのもちもちぬいぐるみくじ」の開催も！
ルークぬいぐるみ（いつもいっしょ）
まぁるいお顔とふにゃっと柔らかいお腹、片手で収まる小さめサイズで、「いつもいっしょ」にいたくなるぬいぐるみ。
販売価格：2600円サイズ
高さ：（座りの状態）15cm／幅（お顔部分）9cm
ルークのもちもちぬいぐるみくじ
開催場所：4階サブショップ１.（レンタルのニッケンJOINT PARK 付近）
販売価格：1650円／1回、6000円／4回
※1会計で4回購入いただくと10%OFF!
ルークの”すき”を集めた アリーナグルメが登場！
ROOK DAY に合わせて、ルークの “すき” を集めたグルメがアリーナに登場！
はちみつ 、りんご、しゃけ ... ルークがつまみ食いしないように ... しっかりと見守ります。
ぜひ皆さんもルークの大好物に触れて アリーナグルメも楽しみください！