『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』や『仮面ライダーゼッツ』、『名探偵プリキュア！』の「光るキャラねる袋」が総計400名に当たる！「光るパジャマ」購入キャンペーンが開始！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、2026年1月～2026年6月30日(火)までの期間、対象商品となる「光るパジャマ」シリーズをご購入のうえ、アンケートに回答してご応募いただいたお客様の中から抽選で総計400名様に「光るキャラねる袋」が当たる、「光るパジャマ キャラねる袋キャンペーン」を開催いたします。(発売元：株式会社バンダイ)

■キャンペーンに関して

本キャンペーンは全国衣料量販店やバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で発売される『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』や『仮面ライダーゼッツ』、『名探偵プリキュア！』

の「光るパジャマ」をご購入のお客様を対象に、キャンペーンオリジナルの暗いところで光る「キャラねる袋」を総計400名様にプレゼントいたします。

また、ご応募いただいた方全員にご購入キャラクターからのボイスメッセージがお楽しみいただける特典をご用意いたしました。

<光るキャラねる袋>

「光るキャラねる袋」はサイズ縦約150cm×横約90cm、ファスナーで上側と下側を分離することができ、お洗濯がしやすい仕様になっています。暗くなると光る蓄光プリントがビッグサイズにパワーアップ！大好きなキャラクターと一緒におやすみできます。

なお、ご購入いただいたパジャマと同じキャラクターの「光るキャラねる袋」が当たります。

<きゃらからふぉん>

ご購入キャラクターのボイスメッセージはアプリ「きゃらからふぉん」でお楽しみいただけます。

アプリをダウンロードいただくとお子様の生活にあわせてお選びいただける「おはよう」や「おやすみ」など、キャラクターからのメッセージを聞くことができます。

※「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」「仮面ライダーゼッツ」商品ご購入の方は「きゃらからふぉん」で、「名探偵プリキュア！」商品ご購入の方は「きゃらからふぉん」と「もしもし！プリキュアでんわ」でボイスメッセージをお楽しみいただけます。

※アプリ「きゃらからふぉん」のサービスは2026年3月上旬を予定しております。

■商品特長

本キャンペーンの対象商品は、お子さまに人気のキャラクターがデザインされた、暗いところで光る「光るパジャマ」です。

【光るパジャマシリーズ】

暗いところで光る「光るパジャマ」は蓄光プリントでキャラクターがデザインされており、「暗いところが怖い」というお子さまの声と、「夜なかなかパジャマを着てくれない」という親御さまの声から生まれました。

15年以上継続的に販売しているこのパジャマは「子どもが自分からパジャマを着て布団に入るようになった」という親御さまの声や、「ヒーローがいっしょだから、暗いところも怖くない」というお子さまの意見が多く寄せられています。

■オフィシャルショップ

また、2026年2月4日(水)より横浜ワールドポーターズ（神奈川県横浜市）にあるバンダイナムコCross Store横浜内のライフスタイルバンダイオフィシャルショップでは初となる「光るパジャマ」コーナーをオープンします。パジャ麻呂のフォトスポットなど、楽しいおやすみタイムを演出する幅広い商品ラインアップ展開し、お客さまに「光るパジャマ」の魅力をお届けします。

■CM

発売に合わせて地上波CMも2026年2月1日（日）より放映開始。今回もあの「パジャ麻呂」が仰いで踊って大活躍！お子様も真似して楽しめる内容になっております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JZ-EUxDx9W0 ]

■キャンペーン概要

・キャンペーン名 ：光るパジャマ キャラねる袋キャンペーン

・キャンペーン期間 ：第1回締切…2026年3月10日(火)

第2回締切…2026年4月10日(金)

第3回締切…2026年5月10日(日)

第4回締切…2026年6月30日(火) 当日23：59まで。

・当選者数 ：総計400名様

・対象キャラクター ：超宇宙刑事ギャバン インフィニティ、仮面ライダーゼッツ、

名探偵プリキュア！、プリキュアオールスターズ

・対象商品 ：光るパジャマ

※前シーズンの物は対象外となります。

今対象商品には今回のキャンペーンに応募できるタグが付いております。

※対象商品のラインアップの詳細に関しましては

キャンペーンサイトにてご確認ください。

・対象商品販売ルート：全国の衣料量販店、

プレミアムバンダイ内バンダイアパレルストア

( https://p-bandai.jp/apparel/ )

・販売開始日 ：全国の衣料量販店…2026年1月より順次

プレミアムバンダイ内バンダイアパレルストア…2026年2月13日(金)～

・発売元 ：株式会社バンダイ

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細はキャンペーンページをご確認ください。

※キャンペーン内容や商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※対象商品に関しまして、準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点でキャンペーンや対象商品の販売が終了している場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※キャンペーン応募に際しての注意事項に関しましてはキャンペーンサイトをご確認ください。

https://bandai-lifestyle.jp/campaign/charanerucp2026/

※「光るパジャマ」は、株式会社バンダイの登録商標です。