まるまるひがしにほんで「″会津。をプロデュース″プロジェクトプレ販売会」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」がさいたま市の大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、2月10日(火)～12日(木)まで「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」を開催します。

地元高校生と企業が会津の食材を用いた新たな商品を開発し、販売・PRを行います！11日(水・祝)の販売会には高校生も参加し、商品開発に込めた思いや「会津ブランド」の魅力を直接発信します！ まるまるひがしにほんへぜひお越しください！

1 名称

「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」

2 日時

令和8年2月10日(火) ～12日(木) 11時～19時まで

※最終日の12日は18時に閉館します。

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

・会津地方の高校生が地元企業と連携して開発した商品の販売

・2月11日(水・祝)11時～15時には、会津地方の高校生が店頭に立ち、商品開発に込めた思いや「会津ブランド」の魅力を直接発信

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

6 問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！