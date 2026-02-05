小金井市と日本シングルマザー支援協会が連携協定を締結

一般社団法人日本シングルマザー支援協会

一般社団法人日本シングルマザー支援協会（所在地：神奈川県横浜市、代表理事：江成 道子）は、東京都小金井市（市長：白井 亨）と、ひとり親家庭の自立支援を目的とした連携協定を令和8年2月5日に締結いたしました。

本協定により、行政による公的支援と、当協会が培ってきた民間ならではの伴走型支援の強みを相互に活かし、ひとり親家庭の課題解決を強力に推進します。

■ 協定締結の背景：官民連携による「新しい支援のカタチ」

ひとり親家庭の自立には、制度による支援（官）だけでなく、個々の生活スタイルに寄り添った柔軟なキャリア支援や精神的な繋がり（民間）の両輪が不可欠です。 本協定では、小金井市が持つ地域福祉の基盤と、当協会が持つ独自の就業ノウハウや当事者コミュニティといった民間の特性を掛け合わせることで、これまで届きにくかった層へのアプローチや、より実効性の高い支援体制の構築を目指します。

■ 民間のノウハウを活かした主な連携事項

■ 主な連携事項

ひとり親家庭の支援に必要な情報共有に関すること。 ひとり親家庭からの相談に関すること。 ひとり親家庭の就業支援に関すること。 ひとり親家庭同士の交流の機会及び場の提供に関すること。 その他、ひとり親家庭の支援について、相互に連携し、及び協力することが必要と認められる事項に関すること。

■ 代表理事・市長メッセージ

・小金井市：公的な支援体制に加え、専門的な知見を持つ日本シングルマザー支援協会と連携することで、よりきめ細やかな自立支援の展開を目指します。

・日本シングルマザー支援協会：私たちが持つ「自立に向けた具体的なノウハウ」を小金井市の施策と融合させることで、ひとり親家庭の方々が自分らしく、安心して暮らせる社会を共に創っていきたいと考えています。

■ 協定の概要

名称：ひとり親家庭の自立支援に関する連携協定

締結日：令和8年2月5日

■ 各概要

・一般社団法人日本シングルマザー支援協会

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目12番10号 千菊ビル301

・小金井市

所在地：東京都小金井市本町六丁目6番3号