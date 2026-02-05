【2/19(木)15:00～ 記者発表会開催】外回り営業の成果最大化に向けたAI戦略

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年2月19日（木）15:00より、本社オフィスにてAIプロダクトに関する記者発表会を開催します。

外回り営業の現場では、対面商談や電話など日々多くの顧客接点が生まれています。そこには、営業成果を左右する顧客の本音や課題が数多く含まれる一方で、その実態が組織で共有・データ化され、経営判断やマネジメントに十分活かされている例は多くありません。UPWARDは、外回り営業ならではの密なコミュニケーションから得られるデータを起点に、AIを活用して営業活動を売上という確実な成果につなげることを目指しています。

本発表会では、具体的なプロダクト事例とともに今後のAI開発戦略をご紹介します。AI機能の実体験も予定しておりますので、ぜひご取材の機会としていただきたく、ご案内申し上げます。

※本発表会は事前申し込み制となります。以下のフォームよりお申し込みください。

開催概要

申し込みフォーム :https://dx.upward.jp/4pNxQqN

日時：2026年2月19日（木）15:00 ～ 17:00 ※途中の入退室が可能です

場所：UPWARD本社オフィス（東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング(https://maps.app.goo.gl/gBbuP6X1xHhsSF2m6) 26階）

内容：

1. 社会背景と日本の営業の現状

2. UPWARD導入による成果と期待

3. プロダクトビジョン

4. UPWARDの技術的優位性

5. AIプロダクト機能紹介 & デモによる体験

※内容は一部変更の可能性があります。

登壇者

代表取締役 CEO 金木 竜介

1973年東京都生まれ。GIS（地理情報システム）やLBS（位置情報サービス）に精通し、2016年にSalesforceとLBSを高度に連携させたフィールドセールス向けモバイルSaaS、UPWARD（アップワード）を創業。大手企業を中心に国内外の約450社に導入されており、現在、フィールドセールスに特化した「AIエージェントサービス」として国内トップのシェアを誇る。

執行役員 CPO 剣持 卓弥

2011年中央大学卒業後、野村総合研究所に入社。証券会社向けバックオフィスシステムのエンハンス、大規模システム改修プロジェクト統括などを担当。2019年、UPWARD入社。

執行役員 CTO 門畑 顕博

東京理科大学理学部卒、東京大学大学院理学修士。学生時代はJAXA 宇宙科学研究所にて地球惑星科学を研究。2007年、NTT研究所に入社し通信ネットワークにおける数理最適化の研究開発に従事。その後アクセンチュア、アマゾン ウェブ サービス ジャパンを経て、2023年にUPWARD入社。名古屋大学博士（工学）保有。

外回り営業の構造的課題と、AIによる営業成果最大化アプローチ

営業成果の最大化を目的としてCRM／SFAを導入する企業は増え続けていますが、「十分に活用できていない」という声は今なお多く聞かれます。特に外回り営業の現場では、訪問を前提とした働き方ゆえに、営業活動の実態を正確に把握し、漏れなくデータ化することが難しいという構造的な課題があります。

外回り営業では、対面商談や電話といった顧客接点が中心で、やり取りの多くが担当者と顧客の間で閉じてしまいやすく、組織として把握しづらい傾向があります。その内容を可視化する手段として一般的に「日報」が用いられていますが、「いつ、どこで、何をしたのか」といった一次情報を後から入力するため、記憶や主観に依存した記録になりがちです。その結果、情報の網羅性や客観性にばらつきが生じ、注力すべき顧客の見極めや人員配置、活動配分などの戦略的判断に必要な材料が不足するケースも少なくありません。

こうした課題に対してUPWARDは、単に入力作業を効率化するのではなく、外回り営業の現場でしか得られない「生のコミュニケーション」をデータ化し、それを起点に意思決定や売上の向上につなげるための基盤づくりを進めています。そのアプローチとして、コアテクノロジーであるジオコーディング（住所からの座標取得技術）と特許を取得している独自の滞在検知技術に最新のAI技術を組み合わせ、以下の機能を提供しています。

- AI Speech（議事録）訪問先への到着を自動で検知し、対面での打ち合わせ内容の記録を開始。会話の内容はAIによって要約され、現場で生まれる非構造的な情報を戦略的な判断に活用可能なデータへと変換します。- AI Scan名刺や製品ラベル、看板など、現場で目にした文字情報を即座にデータ化します。営業担当者の記憶や手入力に依存することなく、情報を組織の資産として蓄積します。- Geo AI Scheduler訪問頻度や取引状況、過去の活動履歴をもとに、AIが次に取るべき行動を提案します。営業担当者やマネージャーの判断を支援し、営業活動の最適化を図ります。

これらの機能は、個別に業務効率を高めるためのものではなく、外回り営業における一連の業務を横断的に支援することで、営業成果の最大化を支える「AIエージェント」として真価を発揮します。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイ、静岡銀行をはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名：UPWARD株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング 26階

代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介

設立年：2016年7月

資本金：1億円

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

報道機関お問い合わせ先

UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム

Tel：03-6897-3683

Mail：pr@upward.jp