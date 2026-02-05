植手桃子選手、HESTA大倉公式アンバサダーから所属選手へ - 新たな活動フェーズが始動

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 広澤 克実、以下 HESTA大倉）は、昨年7月に公式アンバサダーにお迎えした、女子プロゴルファーの植手桃子選手と所属契約を締結いたしました。

植手選手は昨年のアンバサダー就任以降、多くのメディア出演やイベント参加、そして冠番組である「広澤克実と植手桃子のゴルフに夢中」（毎週金曜日23:00～23:30 サンテレビ）のMCなど、様々なプロモーション活動にご協力いただきました。植手選手には弊社のエネルギーに対する考えや今後の展望について共感いただき、この度「この先を共に目指すパートナー」として所属契約を締結する運びとなりました。

本人コメント

このたび、株式会社HESTA大倉様と所属契約を締結させていただくことになり、心より感謝しております。

公式アンバサダーとして活動する中で、HESTA大倉様が大切にされている「エネルギー」への考え方や、未来を見据えた取り組みが、ゴルフ競技に向き合う自分自身とも重なる部分があり、深く共感するようになりました。

これからは所属選手として、新たな挑戦を続けながら、競技面での成長はもちろん、HESTA大倉様の想いを多くの方に伝えられる存在になれるよう努力してまいります。

植手桃子選手プロフィール

氏名: 植手 桃子（うえて ももこ）

生年月日：1997年9月10日

出身地：兵庫県

出身校：滝川第二高等学校

身長：156cm

趣味：ピラティス

プロ入会：2021年6月26日入会（93期生）

ゴルフ歴：7歳～

得意クラブ：ドライバー

戦歴：2021年京都レディース4位、ゴルフサバイバル3勝

出演情報：「広澤克実と植手桃子のゴルフに夢中」

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より63年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートホーム事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる、貼れる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

【HESTAソーラーとは】

【設置事例】クリスタルヴィラ白浜（和歌山県）

従来のガラス製パネルに比べて最大8割軽く、厚さもわずか3ミリで、曲げた状態で設置でき、壁にも貼れるソーラーパネル。住宅の屋根上に設置しても建物の耐震性を維持できるほか、湾曲したカーポート屋根などにも設置可能。徹底した品質管理と製品検査で25年保証を行っています。

国土が狭く、エネルギー問題を抱える日本では、地球温暖化防止を推進するためにも、都市部での太陽光発電の普及が喫緊の課題でした。あらゆる場所に設置できるHESTAソーラーは2024年に販売開始以降、東京都をはじめとした都市部での引き合いが拡大。高騰する電気代を抑制し、災害時の非常用電源として活用できるシステムとして注目を集めています。

〈株式会社HESTA大倉〉

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業

