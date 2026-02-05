鹿児島県とのコラボイベント「Dynamic Kitchen & Bar 響の地方応援プロジェクト」第8弾。響のオリジナル料理で鹿児島の魅力を発信！

株式会社ダイナック

株式会社ダイナック（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山武史）はSDG'sの一環として、2022年より、生産者や産地との交流や繋がりを大切にしたいという想いから、地方とのコラボレーションや地域食材を使用したメニューを提供する「地方応援プロジェクト」を開催しています。

この度、『Dynamic Kitchen & Bar 響』では1年ぶりに地方応援コラボレーションフェアを開催いたします。今回コラボレーションするのは、海・島々火山と高原と多彩な自然が魅力で、その豊かな自然から育まれた食も魅力ある「鹿児島県」。数ある名産品の中から、響の職人が厳選した食材を使用した料理を2月２日(月)より期間限定で販売しております。

また、Dynamic Kitchen & Bar 響 品川店では2月7日(土)限定で鹿児島県の食材を使用したビュッフェ料理を堪能していただく１日限定イベントを開催いたします。

鹿児島大地と蒼海の饗宴

きめ細やかな肉質とバランスの取れた霜降り、口の中に広がる上品な旨みが特徴で「全国和牛能力共進会」にて二大会連続で日本一に輝いた実績を持つ鹿児島県産の黒毛和牛ブランド「共同食肉 鹿児島黒牛」や、甘みまろやかな口当たりと繊細な香りが特徴の「下堂園 鹿児島茶 和紅茶」など、鹿児島県を代表する食材を、響の職人が素材の味を活かして調理し、皆さまにその魅力をお届けいたします。

鹿児島県黒牛サーロイン・赤肉鉄板焼きに種食べ比べ

(各50g)100g 4,600円

鹿児島黒牛 牛スジとせっぺとべ葱の牛ぺい焼き

1,400円

姫甘エビと桜島大根の掻き揚げ

850円

尾長鯛と筍の山胡椒（マーガオ）蒸し

1,800円

双剣鯖 鯖カツ ～坂元醸造"熟成黒酢"胡麻ソース～

1,350円

シャポーン鹿児島鶏の濃厚鶏だし煮込み

1,800円

シャポーン鹿児島鶏塩焼き～自家製にんにく味噌添え～

2,200円

合鴨と筍の和紅茶石釜炊き込み飯

2,400円

販売店舗

・Dynamic Kitchen & Bar 響 新宿サザンタワー店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 西新宿野村ビル店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 有楽町店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 品川店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 横浜スカイビル店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 カレッタ汐留店

・Dynamic Kitchen & Bar 響 中之島フェスティバルプラザ店

※風庭赤坂では実施いたしません

販売期間：2026年2月2日～2026年2月28日（予定）

「響×鹿児島県 in SHINAGAWA」1日限定イベント開催

『Dynamic Kitchen & Bar 響品川店』限定で鹿児島県の食材を多数使用したビュッフェ料理で皆さまをおもてなしする1日イベントを開催いたします。

通常のメニューでは販売していない[共同食肉 鹿児島黒牛のローストビーフ]や［鹿児島市中央卸売市場 田中水産 鮮魚刺身盛り合わせ］[ 鹿児島黒豚と筍の黒酢酢豚 ～坂元醸造「三年熟成黒酢使用」～]など、この日しか味わえない総菜の数々をビュッフェ形式で余すところなく愉しめるイベント。鹿児島県の食材を心ゆくまでご堪能いただけます。

※写真はイメージです。

※表示価格には消費税が含まれております。

※当店では食材調達や調理過程において、全てのアレルギー物質を取り除くことが困難な為、食物アレルギー対応をいたしかねます

※食材の入荷状況によりメニューが変更になる可能性がございます、予めご了承下さい。

Dynamic Kitchen & Bar 響

季節ごとに素材を取り寄せ、素材の味を活かしたメニューを提供している、大人が集うDynamic Kitchen&Bar。熟練の料理人が洗練された一品料理を多数ご用意。調理人が厳選した日本全国の銘品をより多くの方に味わっていただきたい、という想いで生産者の方々と交流を続けており、現在、首都圏を中心に8店舗展開しています。（2026年2月現在）

URL：https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/(https://www.dynac-japan.com/shop/hibiki/shoplist/)

『Dynamic Kitchen&Bar 響』は、全国各地の生産者から仕入れた食材を使用した料理の提供や、食材と日本酒のマリアージュの提案など、”地産都消”に積極的に取り組んでいます。2022年11月より、生産者や産地との交流や繋がりを大切にしたいという想いから、地域団体とのコラボレーションや地域食材を使用したメニューを提供する「響の地方応援プロジェクト」イベントを開催しています。今後も新しい食材を探し続けるとともに、積極的に生産者や産地との交流を続け、地方応援プロジェクトとして定期的にコラボレーションイベントを開催してまいります。

株式会社ダイナック

創業：1958年3月

本社所在地：東京都港区台場2ー3ー3 サントリーワールドヘッドクォーターズ内

代表：代表取締役社長 秋山 武史

1958年、東京・新宿の地で創業。多業態飲食店の経営、パーティ・ケータリングサービスの企画・運営・進行、劇場や音楽ホールなどの文化施設内レストラン・ドリンクコーナーの受託運営、ゴルフ場等のレストラン受託運営、道の駅・サービスエリアの運営等を展開。

コーポレートサイト：https://www.dynac.co.jp/

店舗情報サイト ：https://www.dynac-japan.com/