【福岡】オールナイト音楽フェス「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA-Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」開催のお知らせ
株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤 芳光）と株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）の共催で、2026年6月27日(土)に、みずほPayPayドーム福岡で第7回目の「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」の開催をお知らせいたします。
当社は、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに、日本全国で若者を中心に熱狂的な支持を集める国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、音楽とシンクロした関西最大級の花火大会である「SBI舞花火」等を手掛けています。当社は、単なるイベント運営会社に留まらず、企画から制作、運営までを一気通貫で手掛けることで、唯一無二の体験を創出しています。
開催概要
2018年から福岡で開催を続ける音楽を中心としたオールナイト音楽フェスティバルとして、20代を中心とした若年層から支持を集めている「MUSIC CIRCUS FUKUOKA」が、今回で7回目の開催を迎え、新たなシリーズの幕を開けます。
その名も「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop-」。
SBI MUSIC CIRCUSから誕生した、HIPHOPを軸としたアーティストLIVEに特化した新ラインである「-Beat Drop-」は、HIPHOPを核とした圧倒的なライブパフォーマンスと演出により、音楽そのものを深く体感できるオールナイト・フェスです。
昨年6月に開催された「MUSIC CIRCUS FUKUOKA 2025」の様子
昨年6月に開催された「MUSIC CIRCUS FUKUOKA 2025 partner with SoftBank HAWKS 」では、50組のアーティストがステージを彩り、約10,000人の熱狂的なファンを魅了しました。今回、更にパワーアップした「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS 」では、多数の豪華なアーティストの出演を予定しており、順次公式サイトで公開予定ですので、乞うご期待ください。
■共催パートナーについて
福岡ソフトバンクホークス株式会社は、日本のプロ野球の球団の一つで、パシフィック・リーグに所属。球団スローガン「めざせ世界一！」のもと、プロ野球文化の継承と野球球技の振興を行い、野球にとどまらず、人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンターテインメントを実現する使命と責任を負っています。
■「MUSIC CIRCUS FUKUOKA 2025 partner with SoftBank HAWKS 」開催概要
名称｜SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS
開催場所｜みずほPayPayドーム福岡
住所｜福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－２
日程｜2026年6月27日（土）
時間｜未定
主催｜福岡ソフトバンクホークス株式会社 / 株式会社SBI MUSIC CIRCUS
公式サイト｜https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/fukuoka
福岡ソフトバンクホークス株式会社
名称｜福岡ソフトバンクホークス株式会社
所在地｜福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－２
代表者の役職・氏名｜代表取締役社長 後藤 芳光
事業内容｜プロ野球球団の保有、野球競技の運営、野球等スポーツ施設等の経営・管理、各種メディアを利用した映像・音声・データ等のコンテンツ配信サービス、等
HP｜https://www.softbankhawks.co.jp/
【問い合わせ先】
福岡ソフトバンクホークス株式会社 お客様サポートセンター
Tel：092-844-1189 (10:00~17:00 年末年始休業)
E-mail: info-club@softbankhawks.co.jp
株式会社SBI MUSIC CIRCUS
名称｜株式会社SBI MUSIC CIRCUS
所在地｜東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー15F
代表者の役職・氏名｜代表取締役社長 大付 楽洋
事業内容｜・音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」の主催
・花火大会「SBI舞花火」の主催など
・各種イベントの企画・運営窓口
HP｜https://sbimusiccircus.co.jp/
SBI MUSIC CIRCUS
X: https://x.com/MUSIC_CIRCUS
Instagram: https://www.instagram.com/music_circus/
TikTok: https://www.tiktok.com/@musiccircus
SBI舞花火
X: https://x.com/sbimaihanabi
Instagram: https://www.instagram.com/sbimaihanabi
株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）
2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。
