生成AIの基本が楽しくわかる！ 『マンガで合格！ 生成AIパスポート テキスト&問題集』が2026年2月5日（木）発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『マンガで合格！ 生成AIパスポート テキスト&問題集』（監修：一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）／イラスト・マンガ：若林 杏樹）を、2026年2月5日（木）より発売開始しました。

「楽しいのにちゃんと受かる」マンガ対策本が誕生！

本書は、資格発行団体である一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）が監修した安心の「公認教材」で、マンガで楽しく学びながら、きちんと1冊で合格が目指せる内容に仕上がっています。イラスト・マンガは、SNSで人気のベストセラー漫画家・若林杏樹氏（あんじゅ先生）が手掛けており、試験を受ける人はもちろん、試験を受けない人も、生成AIの基本をまるっと身につけることができる1冊です。

【この本のここがスゴイ！3選】

（1）マンガですんなりわかる！

聞きなれないAI用語が多くて戸惑う人も多い試験内容を、マンガや話し言葉調の文章でやさしく説明しました。予備知識ゼロでも、楽しく読みながら、試験のポイントを一通りマスターできます。

（2）「4ステップ式」で、基礎から無理なく学べる！

【ステップ1】「マンガ」で、全体像をつかむ！

【ステップ2】「解説ページ」で、しっかり理解する！

【ステップ3】「一問一答」で実力アップ！

【ステップ4】「模擬試験」で実力チェック！

（3）一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）が監修！

本書は、資格発行団体である一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）が監修した信頼の「公認教材」です。試験範囲となるシラバスの内容に準拠し、無駄なく、効率よく実力がつくテキスト&問題集となっています。

また、イラスト・マンガを手掛けた若林杏樹氏（あんじゅ先生）も、この本の執筆と並行して試験を受験し、合格しています！

【こんな人におすすめ！】

- 生成AIパスポート試験を受験する方- 受験しないけど、生成AIに興味関心がある方- 生成AIのビジネス活用に不安のある方

【目次】

第1章 AIってなに？

第2章 生成AIってどんなAI？

第3章 いまの生成AIでできること

第4章 生成AIを安全に使うために

第5章 文章を作るAIを使いこなそう！

第6章 実力チェック！ 生成AIパスポート模擬試験

書誌情報

書名：マンガで合格！ 生成AIパスポート テキスト&問題集

監修：一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）

イラスト・マンガ：若林杏樹

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2026年2月5日（木）

仕様：A5判／240頁

ISBN：978-4-04-607833-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000562/)

プロフィール

監修：一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）

生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォーム。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいる。また、日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーとともに推進している。

X：@GUGA202305(https://x.com/GUGA202305)

イラスト・マンガ：若林杏樹（わかばやし・あんじゅ）

漫画家。新卒で私立大学の職員として就職し、超ホワイトな環境で5年間勤務。その後、長年の夢だった漫画家の道を目指して脱サラ。ツテも知名度もゼロの状態からSNSを営業ツールとして活用し、“天才美少女漫画家”として注目を集め、幅広く活躍中。国家資格キャリアコンサルタントの資格も保有し、キャリア支援にも関心が深い。ニックネームは“あんじゅ先生”。

X：@wakanjyu321(https://x.com/wakanjyu321?lang=ja)

Instagram：@anjusensei321(https://www.instagram.com/anjusensei321/)