「おにぎりサミット(R)2026」にて、ONI&Co.がバレンタインおにぎりを発表。2月12日～２月14日まで数量限定販売

本間日陽さんも絶賛！おにぎりの文化・魅力を世界に発信する『おにぎりサミット(R)2026』にて「バレンタインおにぎり」を発表。

Rice Platformer 株式会社バレンタイン限定のおにぎりおにぎりサミット(R)2026ONI&Co.代表取締役の川原田美雪氏、同店事業責任者の長瀬功一氏が登壇し「バレンタインおにぎり」を発表

一般社団法人おにぎり協会（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：中村 祐介）が2026年1月27日に東京ミッドタウン八重洲にて開催した『おにぎりサミット(R)2026』では、全国14自治体・14企業が参加。第３回にあたる今回は「お米の価格上昇」や「環境問題」、「防災と復興」といった社会課題について、多角的な視点から議論が交わされました。

また会場では、各自治体オリジナルの「ご当地おにぎり」に加え、ONI&Co.による「バレンタインおにぎり」が発表されました。壇上では、"生ハム侍"菅野亮介氏（株式会社HAMONS代表取締役）による生ハムカットとともに、「バレンタインおにぎり」の魅力をアピール。女優の本間日陽さんによる試食も行われ「お米のおいしさと、トマト、バジル、チーズが全部合わさっていて、新しい感覚のおにぎりだと思いました。噛めば噛むほど生ハムの食感、バジルの香りが抜けていくのがいいなと思いました」と、その味わいを絶賛しました。

おにぎりサミット(R)の詳細：https://summit.onigiri.or.jp/

厳選素材のマリアージュが楽しめる、風味豊かな「カプレーゼおにぎり」

カプレーゼを表現したバレンタインおにぎり”ハート・トマト”

今回発表された「バレンタインおにぎり」は、モッツアレラチーズや生ハムを贅沢に使用した、特別な一品です。

自家製セミドライトマトを混ぜ込み、想いを込めてハート型に結んだ炊き込みご飯。その上に、旨みが凝縮した生ハム、みずみずしくミルキーなモッツァレラ、風味豊かなフレッシュバジル、そして自家製のセミドライトマトを重ね、イタリアンの定番「カプレーゼ」をおにぎりで表現しました。

トマトのやさしい酸味、 チーズのコク、生ハムの塩味と旨味、 バジルの爽やかな香りが一体となり、 一口ごとに広がる“甘くない大人のバレンタイン”。甘いものが苦手な方へのギフトにもおすすめです。

「バレンタインおにぎり」販売情報

販売店舗：ONI&Co. Tokyo Lab.

住所：東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階

販売期間：2026年2月12日～14日

※期間中でも商品が無くなり次第、販売は終了となります。確実にご購入を希望される方は、お電話または公式サイトより事前にお問い合わせください。

価格：1個480円（税込価格）

ONI&Co.HP：https://www.oni-co.jp/

一般社団法人おにぎり協会

ONI&Co. Tokyo Lab.一般社団法人おにぎり協会

おにぎり協会は、おにぎりを日本が誇る「ファーストフード／スローフード／ソウルフード」と位置づけ、その文化的背景まで含めて国内外に普及させることを目的とする団体です。

研究・食育・イベント・認定・コンサルティングなど多面的に取り組み、世界で高まりつつある評価を一過性のブームで終わらせず「定着」へ導くことを掲げています。

・ 名称：一般社団法人おにぎり協会（Onigiri Society）

・ 代表：中村 祐介

・ 所在地：〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座5丁目9番6号

・ HP：https://www.onigiri.or.jp/

菅野 亮介氏

菅野 亮介氏

株式会社HAMONS 代表取締役／生ハム侍

生ハム侍（HAMONS）は、「侍」の精神で生ハム文化を日本から世界へ広めるフードブランド／クリエイティブプロジェクトです。日本の「もてなし」「美意識」「発酵・熟成文化」を軸に、ヨーロッパの伝統的生ハム技術と日本の食材・食文化を融合。単なる「生ハム販売」ではなく、体験・教育・文化発信を通じて新しい食の価値を提示します。おにぎりサミット(R)では、生ハムを活かしたフード提案・食文化トーク・コラボレーション企画を通じて、おにぎりとの新しいペアリング体験や地域食材との掛け合わせを紹介しました。

・Instagram：instagram.com/namahamu.samurai.kanno/(https://www.instagram.com/namahamu.samurai.kanno/)

ONI&Co. Tokyo Lab.

ONI&Co. Tokyo Lab.

青森県産特別栽培米「梵珠米（ぼんじゅまい）」を使用したおにぎり専門店。お米本来の旨味を堪能できる定番具材から、季節限定メニュー、彩り豊かなお弁当まで、素材の良さを活かした多彩なラインナップを展開。店頭販売に加え、都内近郊へのケータリングや弁当配送も対応しています。

・所在地：東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階

・Instagram：instagram.com/onico_jp/(https://www.instagram.com/onico_jp/)

・HP：https://www.oni-co.jp/

会社概要

Rice Platformer 株式会社

Rice Platformer 株式会社は、「おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ」をビジョンに掲げるおにぎりスタートアップです。

・ 会社名：Rice Platformer 株式会社

・ 本社所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階

・ 代表取締役：川原田美雪

・ 設立：2025年4月15日

・ 事業内容：おにぎり専門店「ONI&Co.」の運営他