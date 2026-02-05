【次世代防災医療の新常識】災害時の医療格差の解消にも貢献 都市型医療MaaSで実現する「どこでも受けられる歯科検診」

オーガイホールディングス株式会社

歯科医療MaaS車両「O-Gai～オーガイ」車内での歯科健診および口腔内スキャンの様子

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田 真一、以下「オーガイホールディングス」）は、2026年2月18日（水）、大阪・中之島の「中之島四季の丘」にて、歯科医療MaaS車両『O-Gai』を用いた実証実験を実施いたします。

Nakanoshima Qross（中之島クロス）中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会ー中之島四季の丘

本プロジェクトは、当社が拠点を置く未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross（中之島クロス）」の入居企業として、一般社団法人未来医療推進機構のご了承のもと、大阪府成長事業共創プログラムの枠組みで実施されます。また、サラヤ中之島歯科クリニック（医療法人サラヤ健育会）との連携により、平時の企業検診から有事の即時対応までを網羅した、新しい医療インフラの形を提示します。

大阪府成長事業共創プログラム

■ 本プロジェクトの社会的意義（背景・エビデンス）- 「企業検診の空白」と経済的損失日本の歯科検診未受診率は約40%に留まり、働き盛り世代の受診機会不足が課題です。定期検診未受診者は、受診者に比べ将来的な年間総医療費が約1.7倍になるという報告もあり、歯科医療MaaS車両『O-Gai』による検診の普及は、健康寿命の延伸と社会保障費の抑制に寄与します。- 災害時における「肺炎死」のリスク回避東日本大震災時の避難生活において、義歯（入れ歯）を日常的に使用している避難者のおよそ5人に1人が、義歯を紛失したとの報告があります。口腔環境の悪化や義歯紛失による摂食困難は、災害関連死の主要因である「誤嚥性肺炎」の発症リスクを高めます。本車両は、その場で義歯を即時復元できる体制を構築しています。■ イベント実施概要

日時： 2026年2月18日（水） 10:00～17:00

場所： 中之島四季の丘（大阪府大阪市北区中之島3-6）

https://maps.app.goo.gl/A4q5H7ZSchAXDBhq7

受診費用： 無料

主な内容：

●歯科医療MaaS車両『O-Gai』による移動型歯科検診 中之島クロス入居企業従業員等を対象とした、車内での歯科健診および口腔内スキャン。

●デジタルデンチャー（義歯）の即時製作デモンストレーション 最新の3Dプリンティング技術を用いた、最短当日での義歯復元プロセスの公開。

●【特別公開】新潟大学技術提供：ポケットエコーによる「舌がん」スクリーニング 痛みや不快感のない、非侵襲的な最新スクリーニング検査。 厚生労働省所管のPMDA（医薬品医療機器総合機構）の厳格な承認をクリアした、国が認める革新的医療技術。

※本技術は現在、研究・開発段階にあり医療機器としての一般販売は行われていません。中之島クロスという拠点ならではの先端技術体験となります。

■ 歯科医療MaaS車両『O-Gai』について

歯科検診、口腔内スキャン、デジタルデンチャー製作を1台で完結する移動型クリニックです。ソーラーパネルや大容量バッテリーを搭載し、災害時のライフライン遮断下でも自律稼働が可能です。

■ 会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社（担当：南）

MAIL：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385