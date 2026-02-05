スニーカー文庫の大人気タイトル『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のバレンタインくじが昨年に続いて発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の豪華賞品が手に入る＜『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』バレンタインくじ2026＞を、2026年2月14日(土)12時より販売します。

今年もバレンタインデーに合わせて、ももこ先生の原作イラストを使用したオンラインくじの発売が決定！今回はアーリャを始めとした作中のヒロインたちのさまざまなグッズが当たる、アーリャファン以外にも楽しめる内容となっています。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 ハート型缶バッジ全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

さらには本オンラインくじの販売中に刊行5周年を記念した展示と物販のスペシャルイベント「『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』5th Anniversary POP-UP School」の開催が決定！ 2026年2月28日(土)～3月15日(日)のあいだ東京・有楽町マルイ 8階 SPACE2にて実施予定ですので、ご興味ある方はぜひイベント公式ページ（https://promo.kadokawa.co.jp/sneakerbunko/roshidere/5th-anniversary/）をご覧ください。

＜『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』バレンタインくじ2026 概要＞

販売期間：2026年2月14日(土)12:00～2026年3月10日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/roshidere4/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全4種）

A賞：ラバープレイマット（全5種）

B賞：A3クリアポスター（全5種）

C賞：ハート型ミニ色紙（全15種）

D賞：ハート型缶バッジ（全20種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 ハート型缶バッジ全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には、ももこ先生の原作イラストを使用した「ハート型アクリルチャーム」をランダムで1つプレゼント！

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■前期：アーリャ 不意打ち／アーリャ お見舞い／有希 パジャマver.／マーシャ 水着ver.／綾乃 激辛ラーメン

2026年2月14日(土)12:00～2月26日(木)11:59

■後期：アーリャ 催眠術／アーリャ 浴衣ver.／有希 スク水ver.／マーシャ ぽわぽわ／綾乃 猫まみれ

2026年2月26日(木)12:00～3月10日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/