【予告編&追加劇場 公開！】日本公開30周年記念！『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より＜2週間限定＞全国リバイバル上映！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて発表された、90年代名作上映「Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）」の特別企画＜30th×3＞として、ともに1996年日本公開、2026年に揃って30周年を迎える3作品『トレインスポッティング』『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』の全国＜連続＞リバイバル上映。

このたび、本企画の最後を飾る「Filmarks 90’s」第15弾『ユージュアル・サスペクツ』の予告編と追加劇場が発表となりました。今回追加となったのは、埼玉県のOttO、東京のシネマリスの2劇場。これで全国85館での上映が決定！予告編はYouTubeで公開、また各上映劇場でも展開されます。

『ユージュアル・サスペクツ』は2026年3月6日（金）より＜2週間限定＞の上映。この機会に、来年30周年を迎える至上のクライム・サスペンスを、ぜひ劇場で！

なお、本企画では、パンフレット代わりとなる＜30th×3＞と連動したリトルプレス『90's MOVIE BOOK』を各劇場やオンラインにて販売中。

さらにオリジナルの入場者特典の配布や、クロスカルチャーイベントも実施予定！詳細は後日発表いたします。

『ユージュアル・サスペクツ』予告編

『ユージュアル・サスペクツ』公開情報

公開日：2026年3月6日（金）より2週間限定

公開劇場：全国85館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

『ユージュアル・サスペクツ』公開劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷（～3/12）

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（3/7～3/13）、深谷シネマ（3/8～3/21）、OttO（日程調整中）

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（3/7～3/20）

［東京］新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、アップリンク吉祥寺、Stranger、キネカ大森、新文芸坐（～3/12）、シネマリス（3/27～4/9）

［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、109シネマズ川崎（～3/12）

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［富山］ほとり座（日程調整中）

［石川］イオンシネマ白山

［長野］イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（3/13～3/26）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［三重］109シネマズ四日市（～3/12）

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、出町座

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］イオンシネマ加古川、塚口サンサン劇場、元町映画館（日程調整中）、洲本オリオン（3/7～3/20）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（3/7～3/13）

［山口］MOVIX周南（～3/12）

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（3/7～3/20）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ（～3/12）

［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（3/20～）

『ユージュアル・サスペクツ』作品情報

TM & (C)2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rigts Reserved.

1995年（日本公開1996年）／アメリカ／105分

監督：ブライアン・シンガー

脚本：クリストファー・マッカリー

出演者：

スティーヴン・ボールドウィン、ガブリエル・バーン、チャズ・パルミンテリ、ケヴィン・ポラック、ピート・ポスルスウェイト、ケヴィン・スペイシー、スージー・エイミス、ジャンカルロ・エスポジート、ベニチオ・デル・トロ、ダン・ヘダヤ、ピーター・グリーン、クリスティーン・エスタブルック、ジャック・シアラー ほか

＜あらすじ＞

アカデミー賞オリジナル脚本賞をはじめ、数々の映画賞を受賞したクライム・ミステリー。アメリカ西海岸の埠頭で起きた大量のコカインと9100万ドルが消えた密輸船爆破事件が、生存者であるキントの回想によって綴られる。

リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報

「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。

■商品概要：

・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」

・サイズ：A5サイズ

・ページ数：32ページ

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラストレーション：朝野ペコ

■価格：990円（税込）

■発売：2026年1月30日

Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞公開情報

上映作品

『トレインスポッティング』2026年1月30日（金）より2週間限定公開

『ファーゴ』2026年2月13日（金）より2週間限定公開

『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より2週間限定公開

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

