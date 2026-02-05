【テイルズ オブ シンフォニア】ロイドとペアのダブルリングネックレスが再登場！「ロイド」「コレット」「クラトス」「ゼロス」の名前を刻印

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、「テイルズ オブ シンフォニア」とコラボレーションした「リングネックレス」の再予約受け付けを2026年2月5日（木）～3月5日（木）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

「テイルズ オブ シンフォニア」の「ロイド・アーヴィング」とペアのダブルリングネックレスです。リングの内側に「ロイド」「コレット」「クラトス」「ゼロス」それぞれをイメージした天然石を留め、表側に名前を刻印したデザインです。普段のファッションに取り入れやすいサイズ感に仕上げました。

着用イメージ

取扱店舗細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/885_1_36c4b3c581ecd3b8d759b8afdc6a1165.jpg?v=202602050321 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/885_2_2ec98f6a5e8e4d6d46a9869782a63d06.jpg?v=202602050321 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/885_3_39282cfff0dd25918a282d771f0789d8.jpg?v=202602050321 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/885_4_8a78da14c5acb814c2679b471b575b9f.jpg?v=202602050321 ]ロゴ入りのボックスに入れてお届けします

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋でサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗へお問い合わせください。

尚、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋の両店舗にて予約を承っております。是非この機会にお立ち寄りください。

「テイルズ オブ シンフォニア」とは

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/885_5_fdb04739a26653a404955d5af351652b.jpg?v=202602050321 ]

世界は救われる。彼女を失えば。

4000年前に勇者ミトスが封じたはずの邪悪な集団ディザイアンによってマナを搾取され、災厄に見舞われている世界シルヴァラント。

神子であるコレットは天の機関クルシスから神託を受け、幼なじみの少年ロイドと、彼の親友のジーニアスや教師リフィル、傭兵クラトスとともに、世界再生の旅へ出る。

旅の道中、ロイドたちはこの世界がテセアラという別の世界と隣接しており、互いのマナを奪いあいながら存在していることを知る。

両方の世界を救うべく、彼らは世界の命運を賭けた戦いに挑む。

◆公式サイト：https://tosre-nowagain.tales-ch.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/tales_ch/

Tales of Symphonia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)藤島康介

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

