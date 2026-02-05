使い捨てで衛生的・コンパクトで持ち運び簡単「SmartAngel使い捨ておむつ替えシート」販売のご案内

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、使い捨てで衛生的・コンパクトで持ち運び簡単な商品「使い捨ておむつ替えシート」を開発、全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売をしております。

選べる３サイズ展開で、お子様の月齢やシーンに応じて使い分けができます。こまめなおむつ替えや、おでかけバッグの常備用にもピッタリです。

「SmartAngel使い捨ておむつ替えシートのラインナップ」

45×33cm

20枚入り・279円（306円税込）

45×33cm

80枚入り・899円（988円税込）

45×66cm

50枚入り・899円（988円税込）

60×90cm

25枚入り・899円（988円税込）

■ 「SmartAngel使い捨ておむつ替えシート」の特長

1. 選べる3サイズ展開

ミニサイズ（45×35cm）・・・持ち運びに便利なコンパクトサイズ

レギュラー（45×66cm）・・・おむつ替えに安心の大き目サイズ

大判サイズ（60×90cm）・・・ミニベビー布団にぴったりサイズ

2. 裏面は防水仕様

裏面は防水仕様なので、水分が下まで浸透せず汚れる心配がありません。

3. 使い捨てなので、いろいろ便利に使えて清潔

外出時のおむつ替えや、お食事の時の食べこぼしなど色々な用途や場所で大活躍します。

4. 低価格なので気兼ねなく使いやすい

ミニサイズ（20枚入り）は1枚あたり約14円

ミニサイズ（80枚入り）は1枚あたり約12円

レギュラー（50枚入り）は1枚あたり約18円

大判サイズ（25枚入り）は1枚あたり約36円

【商品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/13_1_576a53a82fa251c3d0cae795aa0a6595.jpg?v=202602050321 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp