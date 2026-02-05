豪華声優陣出演！『悪役令嬢たちは揺るがない』ボイスコミック公開

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADO KAWA)は、『悪役令嬢たちは揺るがない』コミックス3巻を2月5日(木)に発売いたしました。

また最新刊発売を記念して、豪華声優陣出演のボイスコミックPVを公開いたしました。

ボイスコミックPVを公開！

コミックス最新3巻の発売を記念して、ボイスコミックPVを公開！

豪華声優陣によるPVをお楽しみください！

https://youtu.be/caTlFFOaVyU

セラフィーナ：日笠陽子さん

エーリク：大塚剛央さん

アイニ：内田真礼さん

サンドラ：上田麗奈さん

ベルナルデッタ：上田瞳さん

サイン色紙プレゼントキャンペーンも♪

さらにPV公開を記念して、豪華声優陣の色紙プレゼントキャンペーンも実施中です！

戦略書籍編集部公式X（Twitter）アカウント「@senryakusyoseki」より投稿のポストと応募要項を必ずチェックして、ぜひご応募ください！

◎応募方法

１.戦略書籍編集部公式X（Twitter）アカウント「@senryakusyoseki」をフォロー

２.本ページの応募要項を確認

３.#あくゆるPVキャンペーン をつけて、PVの感想を投稿

４.エントリー完了！

※応募要項は以下よりご確認ください

https://www.kadokawa.co.jp/topics/～(https://www.kadokawa.co.jp/topics/%EF%BD%9E)

書籍情報

＼コミックス最新3巻発売中！／

悪役令嬢たちは揺るがない3

漫画：赤羽 にな 原作:八月 八 キャラクター原案：春野 薫久

定価： 836円 （本体760円＋税）

【4巻あらすじ】

悪役令嬢たちの選択。その裏に隠されていた「真実」は？ 待望の第３巻！

王立学園に聖女見習いの田舎男爵の庶子アイニ・ミッコラがやってきて半年。学園で天真爛漫に振る舞うことで人気を得たアイニに対し、学園の秩序と格式を重んじる令嬢たちは「悪役令嬢」と呼ばれるようになるが……。「隣国公子 リュシアン・バルリエの留学」「侯爵嫡子 サウリ・メリカントの記憶」「王太子 エーリク・ハルヴァルの抱負」を収録。悪役令嬢と呼ばれる令嬢たちの凛々しき選択に隠されていた、「令息」たちの知られざる真実が明らかに――？

▼3巻発売情報はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000710/

▼作品の試し読みはこちら

https://comic-walker.com/detail/KC_005910_S/episodes/KC_0059100000200012_E?episodeType=comics

＼原作小説も好評発売中♪／

悪役令嬢たちは揺るがない

著：八月 八 イラスト：春野 薫久

定価： 1,430円 （本体1,300円＋税）

▼書籍情報はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000169/