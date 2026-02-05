豪華声優陣出演！『悪役令嬢たちは揺るがない』ボイスコミック公開

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADO　KAWA)は、『悪役令嬢たちは揺るがない』コミックス3巻を2月5日(木)に発売いたしました。


また最新刊発売を記念して、豪華声優陣出演のボイスコミックPVを公開いたしました。




ボイスコミックPVを公開！



コミックス最新3巻の発売を記念して、ボイスコミックPVを公開！


豪華声優陣によるPVをお楽しみください！




https://youtu.be/caTlFFOaVyU



セラフィーナ：日笠陽子さん


エーリク：大塚剛央さん


アイニ：内田真礼さん


サンドラ：上田麗奈さん


ベルナルデッタ：上田瞳さん



サイン色紙プレゼントキャンペーンも♪



さらにPV公開を記念して、豪華声優陣の色紙プレゼントキャンペーンも実施中です！




戦略書籍編集部公式X（Twitter）アカウント「@senryakusyoseki」より投稿のポストと応募要項を必ずチェックして、ぜひご応募ください！



◎応募方法


１.戦略書籍編集部公式X（Twitter）アカウント「@senryakusyoseki」をフォロー


２.本ページの応募要項を確認


３.#あくゆるPVキャンペーン をつけて、PVの感想を投稿


４.エントリー完了！



※応募要項は以下よりご確認ください


※応募要項は以下よりご確認ください



書籍情報



＼コミックス最新3巻発売中！／



悪役令嬢たちは揺るがない3

漫画：赤羽 にな　原作:八月 八　キャラクター原案：春野 薫久


定価： 836円 （本体760円＋税）



【4巻あらすじ】


悪役令嬢たちの選択。その裏に隠されていた「真実」は？　待望の第３巻！


王立学園に聖女見習いの田舎男爵の庶子アイニ・ミッコラがやってきて半年。学園で天真爛漫に振る舞うことで人気を得たアイニに対し、学園の秩序と格式を重んじる令嬢たちは「悪役令嬢」と呼ばれるようになるが……。「隣国公子　リュシアン・バルリエの留学」「侯爵嫡子 サウリ・メリカントの記憶」「王太子　エーリク・ハルヴァルの抱負」を収録。悪役令嬢と呼ばれる令嬢たちの凛々しき選択に隠されていた、「令息」たちの知られざる真実が明らかに――？



▼3巻発売情報はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000710/


▼作品の試し読みはこちら


https://comic-walker.com/detail/KC_005910_S/episodes/KC_0059100000200012_E?episodeType=comics






＼原作小説も好評発売中♪／



悪役令嬢たちは揺るがない

著：八月 八　イラスト：春野 薫久


定価： 1,430円 （本体1,300円＋税）



▼書籍情報はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000169/