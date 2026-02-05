TVアニメ「８６―エイティシックス―」 より、レーナの新規描き下ろしイラストを使用したバレンタインくじが登場！シン、レイ、キリヤの新規描き下ろしを使用したホワイトデーくじも登場予定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『８６―エイティシックス―』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ 「８６―エイティシックス―」バレンタインデー2026 オンラインくじ＞を、2026年2月12日(木)12時より販売します。
また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜TVアニメ 「８６―エイティシックス―」バレンタインデー2026 オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年2月12日(木)12:00～2026年3月12日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/anime-86_v2026/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大布ポスター（全3種）
A賞：選べる！クッション（全3種）
B賞：アクリルスタンド（全3種）
C賞：アクリルキーホルダー（全9種）
D賞：缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン-1
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「特製カード&ミニブロマイドセット」をもれなく1点プレゼント!!
※全3種、ランダムでの配布となります。
■おまけキャンペーン-2
対象期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「バレンタイン期間限定特製カード」ももれなく1点プレゼント!!
※全1種
【対象期間】
2026年2月12日(木)12:00～2月17日(火)11:59
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/