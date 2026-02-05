TVアニメ「８６―エイティシックス―」 より、レーナの新規描き下ろしイラストを使用したバレンタインくじが登場！シン、レイ、キリヤの新規描き下ろしを使用したホワイトデーくじも登場予定！

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『８６―エイティシックス―』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ 「８６―エイティシックス―」バレンタインデー2026 オンラインくじ＞を、2026年2月12日(木)12時より販売します。



また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜TVアニメ 「８６―エイティシックス―」バレンタインデー2026 オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年2月12日(木)12:00～2026年3月12日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/anime-86_v2026/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！特大布ポスター（全3種）






A賞：選べる！クッション（全3種）






B賞：アクリルスタンド（全3種）






C賞：アクリルキーホルダー（全9種）





D賞：缶バッジ（全12種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「特製カード&ミニブロマイドセット」をもれなく1点プレゼント!!


※全3種、ランダムでの配布となります。





■おまけキャンペーン-2


対象期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「バレンタイン期間限定特製カード」ももれなく1点プレゼント!!


※全1種



【対象期間】


2026年2月12日(木)12:00～2月17日(火)11:59







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




