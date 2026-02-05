【新連載】夏目漱石による禁断のラブストーリー『門』を漫画で！世界と日本の名作小説をコミカライズする「KADOKAWA Masterpiece Comics」

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、日本と世界の名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」の新連載第4弾として、『門』（漫画：鈴木夏菜 原作：夏目漱石）の連載を2026年2月5日（木）より開始しました。KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」で読めます。

『門』漫画：鈴木夏菜 原作：夏目漱石

2026年2月5日（木）連載開始

親友を裏切り結ばれた恋愛。罪に苛まれ続ける男の辿り着く先は――。

文豪・夏目漱石の「前期三部作」の最後の作品と呼ばれる禁断のラブストーリーを、緻密な表現で漫画化します。



＜カドコミ連載ページ＞

https://comic-walker.com/detail/KC_008353_S

＜著者プロフィール＞

漫画：鈴木夏菜（すずき・かな）

日本大学藝術学部卒業。イラストレーター兼漫画家。イラストレーターとして「モレスキン」や「セイコーウオッチ」「RAGEBLUE」などとコラボ多数。2019年「月刊！スピリッツ」にて読切漫画『NYLON TWILL』を発表し、漫画家としてデビュー。

原作：夏目漱石（なつめ・そうせき）

1867年東京都生まれ。帝国大学文科大学英文科を卒業。イギリス留学を経て、1905年に『吾輩は猫である』を発表し話題に。1907年に朝日新聞社に入社後、『三四郎』『それから』『こころ』など日本文学史に残る傑作を多数発表。『明暗』が未完のまま、1916年逝去。

＜コミックス情報＞

コミックスは2026年3月19日（木）発売予定

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000438/)

KADOKAWA Masterpiece Comics（KMC）について

世界中で愛されてきた有名小説から隠れた傑作まで、100年後も“マスターピース”間違いなしの物語を厳選し、新進気鋭の漫画家たちがコミカライズするシリーズ。

絵柄・ストーリー・デザインともに、現代性・エンターテイメント性にこだわって制作しています。

大人の学び直しや、名作へのファーストタッチにおすすめです。

公式サイト：https://masterpiece.kadokawa.co.jp/(https://masterpiece.kadokawa.co.jp/)

公式Xアカウント：@kadokawa_kmc(https://x.com/kadokawa_kmc)

カドコミ内シリーズページ：https://comic-walker.com/label/kmc(https://comic-walker.com/label/kmc)

＜既刊コミックス＞

●『猫語の教科書』（漫画：沙嶋カタナ 原作：ポール・ギャリコ）

●『遠野物語』（漫画：鯨庭 原作：柳田国男）

●『アルケミスト 夢を旅した少年』（漫画：中村環 原作：パウロ・コエーリョ）

●『残像に口紅を』（漫画：寺田浩晃 原作：筒井康隆）



既刊の一部のお話も、カドコミ内で試し読みできます。

