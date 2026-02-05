テレビディレクター・ビジネスライターに向けガチプレゼン。自社の企画をメディアに届ける。PRはプレスリリースだけじゃない。年商10億円・社員50名以下の社長が挑むメディアミートアップ「メディアの虎」

合同会社MCピーアール

年商10億円・社員50名以下の企業に向け広報PRの手法を教える合同会社MCピーアール（本社：東京都世田谷区：代表社員：乙坂章子（読み：お行うか・あやこ））は、中小企業の社長がテレビディレクター・ビジネスライターに向け5分間のプレゼンを行うメディアミートアップ「メディアの虎」を月29日に開催しました。

プレスリリースだけでは、メディアに届かない現実

「プレスリリース」という言葉が、知られるようになり、大手企業だけでなく中小企業や個人でのプレスリリースをPR TIMESなどの配信スタンドを使って配信されています。その数は多く、PR TIMESだけでも1日に1100本のリリースが配信されていると言われています。

メディアへのラブレターと言われる「プレスリリース」ですが、1100本という数のなかからメディアに見つけてもらうことは難しいかもしれません。

そこで、年商10億円・社員50名以下の企業に向け広報PRの手法を教えるPR広報学習講座「メディチャン」では、メイン講師であるPR歴22年の乙坂章子の人脈により、メディアに向けたガチプレゼンを行うメディアミートアップ「メディアの虎」を開催しています。

今回のメディアは、報道番組ディレクター、情報番組ディレクター、ビジネス誌ライターの3名。経営者は、乙坂の指導のもと取材に繋げるための企画を立てプレゼンを行います。5分間のプレゼン後に、メディアからのフィードバックにより、自社の企画がメディアの目にどう映っているかを知ることができます。

メディアとの名刺交換だけでは分からない、自社がメディアに取り上げられるために何が強みで何が足りないかを知る機会となります。

メディアミートアップを行う理由

メディアミートアップを行う理由について、乙坂章子は、このように語ります。

「中小企業の中には、広報PRの資金不足やリソース不足で良いサービスや商品を持ちながら、世の中に届ける術がないという企業が多いです。そこで、資金がなくても情熱や熱意で、自社の優れたサービスや商品を世に届けることができ、さらに遠い存在に見えているメディア側の気持ちや目線をリアルに感じていただけるような場を作ることが目的です」。



講師の乙坂章子は、フジテレビ『オールナイトフジ』でのアイドル活動、日本テレビ『ザ・ワイド』レポーター、テレビ通販『ショップチャンネル』の創成期に参加するなどメディアの中で活動した経験とPR代理店での経験、2つの強みを活かし、2022年小規模企業・中小企業の経営者に向けたPR広報研究室、メディアに出るチャンス「メディチャン」を立ち上げました。

プレゼン参加企業

年商10億円の壁

- ロープラス社会保険労務士法人(https://ro-plus.jp/)／社会保険労務士・20～30代の社労士のコミュニティ運営- 株式会社KOTOBUKI(https://kotobuki-kogyo.jp/)／防音に特化した一級建築士- 株式会社Voice Crew(https://voicecrew.site/)／ビジネスボイストレーナー- 一般社団法人うまさきせつこのボディコントロール協会(https://ubca.jp/)／年齢に負けないしなやかボディへ- 合同会社C.F.S.(https://kanda-iwamoto.jp/)／メタバースを使った百貨店・神田岩本町百貨店- 株式会社山元ヒルズファーム(https://www.hills-berry.com/)／宮城・いちご農家- 一般社団法人コミュニケーションワーカー支援機構(https://comuwa.or.jp/)／離職防止のシステム- 富士梱包紙器株式会社(https://www.fuji-ks.jp/)／段ボール・化粧箱など梱包資材製造・恐竜玩具- 松木産業株式会社(https://mtks.co.jp/)／北九州・製鉄所／インドネシア人材- QuantumTech株式会社(https://quantumtech.co.jp/)／光触媒塗料 水ガラス保護塗料

年商10億円規模の中小企業は全体の約3～5%程度存在し、多くは「経営者の限界」「組織化の課題」といった「10億円の壁」に直面しています。この壁を突破するには、経営者のビジョンを言語化して共有し、仕組み化されたマーケティング・業績管理、マネジメント層の育成、専門人材の確保が重要で、社長一人で回す段階から組織全体で成長する体制への転換が鍵となります。

日本経済の屋台骨を支えるのは中小企業であるという現実

日本のビッグマック指数は、2025年1月の発表によれば54カ国中44位。日本経済の失われた30年の課題を解決するのは、日本経済の屋台骨を支える約330万社あると言われている小規模事業者です。多くの小規模企業に広報PRの手法を知っていただき、ご自身で動いていただくことで日本経済を後押ししたいと考えています。

・費用のかかるPR委託

PRをPR代理店に依頼をすると毎月の負担が大きく、小さい会社がPRを代理店に依頼することは現実的ではありません。また、そもそも「PR」の正確な意味や方法を知らないという現実があります。そこで、社長ご自身がPRを理解し、プレイヤーになっていただくためにPR広報学習講座を立ち上げました。

・知られていないPRの本来の意味

PRとは、Public Relations（パブリックリレーションズ）の頭文字。組織が社会全体との良好な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動のことを指します。広告や宣伝などのマーケティングではありません。

PRは「メディアが企業が発信した情報に価値を見出し、自らが報道・取材を行うよう促す活動」であり、広告は「企業がメディアの広告の枠を購入し、自社のメッセージを伝える活動」です。

年商10億円・社員50名以下の企業が広報PRを行う理由

年商10億円・社員50名以下の企業、いわゆる中小企業やスタートアップにとって、PR広報は事業成長を加速させるために有効な手段です。しかし、限られたリソースの中で「広報PRはまだ早い」「大手企業がやるもの」と思われがちですが、むしろ小規模だからこそPR広報の恩恵を大きく受けられる理由がたくさんあります。

1. 認知度向上と信頼獲得

中小企業がまず克服すべきは認知度向上です。PR広報はメディア掲載を通じ、企業やサービスを広く知らせる機会を創出します。広告と異なり、テレビや新聞などの第三者メディアからの情報は信頼性が高く、顧客だけでなく取引先や金融機関からの信頼獲得にも繋がります。また、小さい企業が頑張る姿はメディアにとっても取材したい情報になります。

2. 優秀な人材の採用

人手不足の中、中小企業にとって優秀な人材確保は喫緊の課題です。PR広報で企業の魅力や働く環境をメディア発信すれば応募者が増え、採用競争力も高まります。実際、受講生からは求人広告を使わずに自社Webサイトから68名の応募があったとの報告もあります。

3. 差別化とブランド力向上

「この会社といえば〇〇」という明確なイメージ作りは、競合と差をつける上で不可欠です。PR広報は、企業の強みや専門性、独自の取り組みを戦略的に発信し、ブランドイメージを構築します。これにより、価格競争を避け、企業価値を高められます。受講生のなかには、専門家としての地位を確立し、自治体や大学から講演や講義を依頼されるケースも出ています。

4. 営業・マーケティング効果の最大化

広報PRでメディア露出が増えれば、それが営業ツールやマーケティングコンテンツとして活用できます。「〇〇新聞掲載」「△△テレビ紹介」といった実績は、顧客への提案時に大きな説得力を持ちます。WebサイトやSNSでメディア掲載情報を発信すれば、集客やリード獲得にも繋がります。実際、大手小売店のバイヤーは仕入れの際、メディア掲載を重視します。

5. 低コストでの高い費用対効果

広告と比較して、PR広報はメディア掲載自体に費用がかからないため、低コストで高い費用対効果が期待できます。もちろん、プレスリリース作成やメディアリレーション構築には時間や労力がかかりますが、それに見合う、あるいはそれ以上のリターンを得られる可能性が高いです。

メイン講師：乙坂章子（PRねーさん）プロフィール

大学在学中に、フジテレビ伝説の深夜番組『オールナイトフジ』内で結成された、秋元康氏プロデュースの初の女子大生アイドル「オールナイターズ」のメンバーとしてアイドル活動を行う。日本テレビ『ザ・ワイド』のリポーターとして、統一教会・オウム真理教・阪神淡路大震災等の取材などを経験する。創世記のテレビ通販『ショップチャンネル』に参加、開局史上単品で1日１億円の売り上げに貢献。離婚後、時給1,000円のパートとしてPRをスタート。大手企業から中小企業まで約100社を担当。2020年、PR代理店合同会社MCピーアールを設立。スタッフはすべて女性アナ・タレント。現在は、小さい会社の社長向けのPR広報学習講座「メディチャン」を立ち上げ「PRねーさん乙坂章子」として発信。

プライベートでは、2児の母。シングルマザーとして子育てし、シングルマザーのイベント等に登壇。有機野菜協会理事・日本採用協会理事。

Instagram：https://www.instagram.com/ayaoto211_official/

X：https://twitter.com/MCPRconsultant

Facebook：https://www.facebook.com/ayako.otosaka

＜乙坂章子のコメント＞

小さい会社がPRを知り、自社で認知拡大ができるようになれば、日本の経済は高速で回ると確信しております。また、受講された経営者が、自社がどのような形で社会に役に立っているのか、今一度原点に立ち返える有意義な気づきに一緒に伴走していきたいと思っています。



●メディチャンについて

2022年、小規模の企業の代表向けのPR講座として立ち上げ。約8割の受講生が1回以上のメディア取材獲得に成功。メディア露出にとどまらず、大学の特任教員就任や自治体からの講演依頼など、人生のステージが変わる研究生が生まれる。

「メディチャン」は、メディアに出るチャンスの略。



メディチャンWebサイト：https://medichan.com/

Facebookページ：https://www.facebook.com/medichan2023

X：https://twitter.com/medichanpr

Instagram：https://www.instagram.com/medichanpr/

●合同会社MCピーアールについて

2020年設立。テレビに強いPR代理店として、メンバーは全てメディア経験者の女性アナ・タレント。細やかなコミュニケーションで、クライアントとメディアの橋渡し役を担う。過去のテレビ取材においては、何もないところからゼロイチの企画を作ることにより獲得。その企画で毎年取材される企業も存在する。



【会社概要】

社名：合同会社MCピーアール

所在地： 東京都世田谷区赤堤3-26-13-2F

代表社員：乙坂章子（おとさか・あやこ）

Mail：staff@medichan.com

設立日：2020年5月7日

事業内容：PR領域における企画立案・戦略策定・プロモーション・イベント企画運営・PR広報講座「メディチャン」運営

Webサイト：https://mc-pr.co.jp/