（九州工業大学主催）「宇宙ビジネスCTOを目指す人材育成エコシステムの構築プログラム キックオフシンポジウム」開催のお知らせ

「宇宙ビジネスCTO（Chief Technology Officer）を目指す人材育成エコシステムの構築プログラム」について

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市では、小型衛星の運用数が学術機関の中で世界1位の九州工業大学やものづくり企業の集積などのポテンシャルを活かして、宇宙産業の振興に取り組んでいます。

このたび、九州工業大学では、文部科学省の令和7年度宇宙航空科学技術推進委託費に採択され、「宇宙ビジネスCTO（Chief Technology Officer）を目指す人材育成エコシステムの構築プログラム」を開始します。

本プログラムは、宇宙工学の技術力と、事業創出・経営・マネジメント能力を併せ持つ「宇宙ビジネスCTO人材」を育成するための、産学官連携型人材育成プログラムです。九州工業大学を中核とし、自治体・宇宙産業関連企業と連携し、大学院生を主対象とした宇宙ベンチャー経営・財務・政策・法制度等を体系的に学ぶ基礎講座と、学内外の学生や社会人も参加可能なビジネスプランを構築する実践講座の2段階のプログラムを展開します。

本事業を通じて、将来の技術責任者・事業創出リーダーとなる人材の育成と、企業との共創機会の創出を図り、宇宙産業の持続的発展に貢献します。

つきましては、本プログラムの開始にあたり、キックオフシンポジウムを開催いたします。

教育関連のみならず宇宙ビジネスの開拓をご検討の皆様にも役立つ議論を目指します。

皆様のご参加お待ちしております。

「宇宙ビジネスCTOを目指す人材育成エコシステムの構築プログラム キックオフシンポジウム」開催概要

日時：2026年2月27日(金)13:00～ (開場 12:30～)

会場：北九州国際会議場（2F国際会議室）

参加費：無料

主催：九州工業大学 革新的宇宙利用実証ラボラトリー

共催：北九州市／Space BD株式会社／株式会社アークエッジスペース／QPS研究所

タイムスケジュール：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/436_1_c4a98612f191711bfdc86a41d7f2a927.jpg?v=202602050321 ]

参加申込：下記より申し込みください。

詳細・参加申し込みはこちら :https://kyutech-laseine.net/cto/

お問い合わせ先：九州工業大学 革新的宇宙利用実証ラボラトリー

（E-mail） cto@kyutech-laseine.net