「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」第4弾！「TWS」とのオリジナルアイテムを2月10日よりZOZOTOWN限定で販売

ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」（※）の第4弾として、6人組ボーイグループ「TWS」とのオリジナルアイテムを2月10日（火）よりZOZOTOWN限定で販売します。

今回販売するのは「自宅でゆっくりと過ごすラフな一日」をテーマに、TWSのメンバーをイメージしてデザインした、柔らかなトーンが印象的なカーディガンやラグランロングスリーブTシャツ、ブランケットなど全10型のアイテムです。クリーム色を基調としたやさしいカラーとふんわりとした素材感で、穏やかな時間を演出します。

（※）2025年11月13日付プレスリリース：ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」始動！(https://corp.zozo.com/news/20251113-007363/)

・コレクション名：TWS | ZOZOTOWN

・販売期間：2026年2月10日（火）正午 ～ 2026年2月23日（月・祝）11:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/tws/

※2月10日（火）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月上旬 ～ 5月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

※一部商品のお届けが早まる場合がございます。

＜TWS | ZOZOTOWNオリジナルアイテムについて＞

（左上から）

TWS | ZOZOTOWN WIDE T-SHIRT（ホワイト）：6,050円（税込）

TWS | ZOZOTOWN WIDE T-SHIRT（グリーン）：6,050円（税込）

TWS | ZOZOTOWN RINGER T-SHIRT（ブルー）：6,600円（税込）

TWS | ZOZOTOWN RINGER T-SHIRT（ベージュ）：6,600円（税込）

TWS | ZOZOTOWN BLANKET（クリーム）：6,600円（税込）

TWS | ZOZOTOWN KNIT CARDIGAN（ブルー）：9,350円（税込）

TWS | ZOZOTOWN RAGLAN LONG T-SHIRT（レッド）：7,150円（税込）

TWS | ZOZOTOWN KNIT VEST（ベージュ）：7,700円（税込）

TWS | ZOZOTOWN DENIM HALF PANTS（ライトブルー）：12,100円（税込）

TWS | ZOZOTOWN SHOELACE & CHARM：4,400円（税込）

TWS | ZOZOTOWN SMARTPHONE STRAP：4,400円（税込）

TWS | ZOZOTOWN KNIT CAP（ホワイト）：4,950円（税込）

＜TWS コメント＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mZ0Ex_dwSKw ]

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）をフォローし、2月10日（火）正午に投稿されるポストに「#TWS_ZOZOTOWN」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で10名様に本企画オリジナルのポストカードセットをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、2月10日（火）正午以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてご確認ください。

＜TWS について＞

TWSは、2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューした、SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINからなる6人組ボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届ける。